新冠肺炎衝擊企業 安永提醒四大法律風險

新冠肺炎疫情影響下，安永圓方國際法律事務所律師闕光威今（23）日指出，企業可能會面臨勞資爭議、跨國貿易糾紛、履約困難及破產等情形，各有不同法律課題存在，提醒企業注意相關風險。

首先是勞資爭議方面，闕光威指出，疫情肆虐期間，可能會發生諸如無薪假、防疫假、居家作業辦法、工時計算、勞工解僱甚至是大量解僱等相關勞動法律議題，企業尤其要注意《大量解僱勞工保護法》的規定，該法為了避免公司大量解僱勞工、損害勞工權益，所以要求公司如果要解僱一定數量的勞工時，必須事前解僱計畫書給主管機關，企業進行大規模人事改組前，必須留意法規要求。

第二種情況則是跨國貿易糾紛，闕光威表示，台企高度仰賴進出口，若面臨外國廠商發生財務危機，甚至已逕行向當地法院聲請破產程序，但仍有高額貨款未獲付清，或是貨物仍在海運運送中等情形，跨國貿易處理複雜，建議與廠商隨時聯繫更新相關訊息，並採取相對應因應措施，以避事後求償無門。

第三，在台企方面，也可能面臨經營困難或破產，闕光威指出，若因疫情關係，導致公司營運大受影響，進而陷入財務困難，此時可能會走向需要向法院聲請重整或破產程序，交易相對人或債務人進行重整或破產程序的機率也大幅提升，必須提早設想相關風險。

第四，則是交易雙方在疫情衝擊下，無法履約的困難，闕光威表示，雙方理應在締約時自我評估風險並承擔，若是因為沒有預期的狀況，而單方希冀能夠變更應該給付的金額或是變更給付方式等，原則上不是法律所允許的，但像是《民法》當中其實有規定「情事變更原則」或「不安抗辯權」等，雖然過去實務上較少機會用到，但近期疫情影響下，將有機會被主張。

闕光威舉例，譬如收貨方受到疫情影響，發生財務危機，顯然無法於出貨後遵期給付貨款，供貨方可能陷入給付貨品後收不到貨款的風險，但不出貨又可能會有違約風險的兩難中，此時即可考慮行使民法上的「不安抗辯權」，要求收貨方先行給付貨款，達成調整契約約定的效果；反之，若收貨方被主張不安抗辯權，也有反制之道，例如提供證明，以向供貨方確保自身仍有履行契約義務的能力。

闕光威表示，又像是經營商場、戲院等公司，若因疫情而不堪負荷租金或權利金，除了可考慮向契約相對人協商調整租金或是授權金，亦可援引「情事變更原則」，向法院聲請調整契約內容。當然若是出租人在面對承租人提出此一聲請時，亦可向法院提出自己可接受的調整方案，以保障自身最大權益。