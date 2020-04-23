央行6月是否降息 北威董事總經理劉憶如：要看這兩點
對於中央銀行6月是否持續調降利率，北威集團董事總經理劉憶如今（23）日表示，有兩大觀察重點，一是其他國家是否跟著美國大幅降息，進而導致新台幣變強勢，這是央行不樂見的情況，其次則是從現在到6月的經濟數據，若比想像還要差，降息可能性就更大。
北威集團今日舉辦線上論壇，論壇主題為：「面對新冠疫情衝擊：全球財政及貨幣政策解讀」。
台新投顧總經理李鎮宇會中表示，預期6月台灣央行還是會降息1碼，目前狀況不明，但不同意IMF對台灣的經濟成長預估-4%，應不至於這麼差，後續要觀察4月經濟數據，如果出乎意料差，6月央行還是會持續降息。
台大經濟系名譽教授林建甫說，美國大幅降息導致美元走弱，進而導致新台幣匯率走強，預料央行不會坐視新台幣匯率太強，因為台灣為小型開放經濟體，出口產業很重要，央行會想盡辦法讓新台幣匯率回穩，至於下半年國內的股匯市狀況，還是要視疫情的發展而定。
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