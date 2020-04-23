央行6月是否降息 北威董事總經理劉憶如：要看這兩點

我常懷念蘋果創辦人賈伯斯，因為在他之後，市場上很少看到革命性產品。不過最近看到IoT跟AI這兩個領域發展愈來愈成熟。雖然都是炒了很久的題材，但這兩者的應用已愈來愈普及及平價化，當IoT、AI開始走向一般消費者，便宜又好用時，將帶動更大的商機；尤其是在新冠肺炎疫情改變人類生活習慣，也讓這兩大趨勢加速發展。

2020-04-23 01:44