快訊

敦睦艦隊未普篩誰拍板？國防部：內部綜合評估

敦睦官兵生疫調完成率近百分之百 高市公布新一波足跡點

央行6月是否降息 北威董事總經理劉憶如：要看這兩點

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
香港北威國際集團總經理、台大財金系兼任教授劉憶如。特派記者林宸誼/攝影
香港北威國際集團總經理、台大財金系兼任教授劉憶如。特派記者林宸誼/攝影

對於中央銀行6月是否持續調降利率，北威集團董事總經理劉憶如今（23）日表示，有兩大觀察重點，一是其他國家是否跟著美國大幅降息，進而導致新台幣變強勢，這是央行不樂見的情況，其次則是從現在到6月的經濟數據，若比想像還要差，降息可能性就更大。

北威集團今日舉辦線上論壇，論壇主題為：「面對新冠疫情衝擊：全球財政及貨幣政策解讀」。

台新投顧總經理李鎮宇會中表示，預期6月台灣央行還是會降息1碼，目前狀況不明，但不同意IMF對台灣的經濟成長預估-4%，應不至於這麼差，後續要觀察4月經濟數據，如果出乎意料差，6月央行還是會持續降息。

台大經濟系名譽教授林建甫說，美國大幅降息導致美元走弱，進而導致新台幣匯率走強，預料央行不會坐視新台幣匯率太強，因為台灣為小型開放經濟體，出口產業很重要，央行會想盡辦法讓新台幣匯率回穩，至於下半年國內的股匯市狀況，還是要視疫情的發展而定。

新台幣 台幣匯率 降息

延伸閱讀

多管齊下救市 林建甫：揮倚天劍、甩屠龍刀

央行：中小企業貸款融通「降息」 由0.25%降至0.1%

新冠肺炎疫情衝擊 劉憶如：各國雙率政策已到極限

印度債 降息、救市舖錢途

相關新聞

低油價是小確幸？ 專家：不利經濟復甦

低油價雖然是消費者的小確幸，專家卻警告，衝擊遍及汽車、房地產等產業，不利於經濟復甦！理論上，油價下跌可以造福運輸業者和工廠，但在這段疫情時期，交通業和許多製造業都停擺，享受不到成本減少的好處。 油價

受害原油崩盤...中油今年前3月已虧175億 去年還大賺352億

中油是經濟部所屬國營事業賺最多的單位，去年繳出稅前盈餘352億元漂亮成績單，但是今年受到新冠肺炎疫情及各國油品競逐不利因素，國際原油價格崩盤，中油成了「重災戶」。1-3月累計虧損已達175億元，4月持續虧損，其中光是存貨憑證就慘虧100億元。對於全年可能累計虧損金額是否破表？中油表示，國際情勢變化快，很難預測。

財經皓角／油價跌跌不休 金融危機不遠了？

本周全球原油價格暴跌，紐約西德州原油5月期貨合約價格，居然一度跌至-37.63美元，令人瞠目結舌。

陸OTT業者防疫期搶市 NCC研議網路視聽服務法草案處置

媒體報導，中國OTT（影音串流平台）在新冠肺炎防疫期間積極在台搶市，愛奇藝、騰訊贈送六縣市政府免費序號，提供居家隔離民眾...

你是派遣或承攬勞工？ 企業小心這些地雷

無論是公民營單位，常將特定業務外包給派遣公司或承攬公司，因為對勞工的指揮監督及責任不同，常被混淆，也常被誤用，但去年勞基法修法，加強對派遣勞工保障，如果業者誤將承攬做派遣使用，一不小心就觸法。

牽涉全台科技大廠、不法所得逾6億 揭祕近年最嚴重污泥棄置案

台灣好山好水，又驚見廢棄物。彰化地檢署偵破事業廢棄物處理廠勾結砂石廠，將科技業廢棄污泥偷埋在河邊、山裡，更捏造虛偽不實訂單，不法利得超過6億元。污泥來源包括友達、群創、台塑、正隆、上銀等科技業者。

疫情下…三產業繳佳績

新冠肺炎衝擊各行各業，財政部昨（22）日公布今年前二月營利事業家數及銷售額統計，製造業成為銷售額衰退最大苦主，產業總體營收年減811.9億元；另一個苦主則是航空業，較去年同期短少78.3億元，年減22.98％，成為衰退幅度最大產業。

名家觀點／一球兩制…IoT與AI商機更大了

我常懷念蘋果創辦人賈伯斯，因為在他之後，市場上很少看到革命性產品。不過最近看到IoT跟AI這兩個領域發展愈來愈成熟。雖然都是炒了很久的題材，但這兩者的應用已愈來愈普及及平價化，當IoT、AI開始走向一般消費者，便宜又好用時，將帶動更大的商機；尤其是在新冠肺炎疫情改變人類生活習慣，也讓這兩大趨勢加速發展。

失業率連2個月上升 餐飲、住宿重災

新冠肺炎疫情衝擊勞動市場，主計總處昨天公布三月失業率達百分之三點七二，較二月上升○點○二個百分點，為連續二個月上升；經季節調整後失業率百分之三點七六，較上月上升○點○六個百分點，平了十個月以來最高紀錄。

3月失業率 連二月上升

主計總處昨（22）日指出，3月失業率3.72%，較2月上升0.02個百分點，較上年同月亦升0.04個百分點，為連續二個月上升；經季節調整後失業率3.76%，較上月上升0.06個百分點，創下近十個月最高，顯示新冠肺炎疫情已衝擊勞動市場。

學者看負油價：第二季經濟數據會更慘

5月交割西德州中級原油（WTI）期貨首見負油價，引發通貨緊縮疑慮。經濟學者表示，這次是油價和物價同時被疫情打垮了，負油價就像過剩的高麗菜，農民給錢請人把菜運走，是單一歷史事件，大家也不用期待會有免錢的油可以加，但這是警訊，大家要有心理準備，第二季經濟數據會比第一季更慘。

名家觀點／擘劃科研十年大計

新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，台灣在第一階段防疫表現可圈可點，究其根本，有兩大關鍵因素，一是超前部署，洞察疫情可能的趨勢發展，預先備妥多套因應劇本；二是台灣產業優勢，以整合口罩國家隊、防護衣國家隊、抗疫國家隊等實力，集結各界資源，發揮綜效，掌控主動權。這兩大關鍵，同樣適用科研布局，我們擘畫「2030技術策略與藍圖」，即是為台灣超前部署科技發展，洞察未來趨勢，勾勒出未來十年的新樣貌。

熱門新聞

知名教授沈中華胃癌辭世 享壽60

iPhone SE未開賣 通路先降價

紓困2.0方案全面啟動 蔡英文：從弱勢開始發現金

騎吃到飽方案外送 Gogoro Network：商業用途需商用資費

華航正名估一年完成新機設計 交通部希望加速

政府逼推紓困貸款 公股銀行「衝業績」為貸而貸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。