低油價是小確幸？ 專家：不利經濟復甦

低油價雖然是消費者的小確幸，專家卻警告，衝擊遍及汽車、房地產等產業，不利於經濟復甦！理論上，油價下跌可以造福運輸業者和工廠，但在這段疫情時期，交通業和許多製造業都停擺，享受不到成本減少的好處。

油價下跌小確幸？

根據《BBC》報導，國際能源署日前警告，厄瓜多、奈及利亞和伊拉克或將是受到衝擊最大的國家，原油收益下降50%至85%，「一個國家對石油的依賴程度有多高，就會遭受到多大的衝擊」，化石燃料佔了伊拉克98.5%的出口額，據估計伊拉克政府今年將短少500億美元的預算。

沙烏地阿拉伯雖然鑽油成本低，但也面臨超過1,000億美元的預算短缺，油價得回升到每桶85美金才能夠達成財政平衡，諷刺的是，沙國正是發動對俄羅斯油價戰爭的始作俑者。川普儘管日前承諾政府將買7,500萬桶原油，以減緩油價下跌，然而美國對石油依賴不高，是受創程度相對小的國家。

近來消費者紛紛將油價下跌視為「小確幸」，理論上，油價下跌可以造福運輸業者和工廠，對於石油需求大於供給的國家來說也是福音（如中國），但現在正值疫情時期，交通業和許多製造業都停擺，暫時享受不到成本減少的好處。瑞銀的經濟學家胡一帆表示，油價上漲對經濟成長的影響，取決於該國是否為石油淨出口國，若為進口國則影響是負面的。

油價下跌外溢效果

《NBC新聞》報導，經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit的副總裁伯克哈德指出，石油產業是美國過去10到15年企業投資和就業機會的重要來源，因此油價下跌和投資銳減將對美國經濟造成負面影響，也會形成「外溢效果」，波及幾乎所有的產業，特別是汽車銷售、房地產。

市調公司Moebs Services總裁莫比斯表示，油價下跌會把利率進一步往下拉，不利於銀行和金融市場的穩定。GasBuddy石油分析主管迪漢也擔心，若長期油價維持在低檔，一旦需求回升，石油的供給無法及時跟上，恐對經濟復甦造成阻礙。

既然石油供過於求，為何不減少原油開採？《德國之聲》指出，原因在於油氣井的物理特性，一旦被開採就無法臨時喊卡，直到油氣井枯竭為止，尤其是採取水力壓裂技術的油氣井。

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