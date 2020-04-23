台灣PCB今年產值估衰退3% 最悲觀估衰退7.5%

台灣電路板協會（TPCA）今（23）日首度召開線上研討會首場來探討疫情對於PCB產業的影響衝擊預估。工研院產科國際所資深分析師董鍾明在會議上提到：「今年台灣電路板產值要維持成長的困難度高，目前較大可能性年衰退3%左右，但後續要觀察歐美疫情變化。」

董鍾明也表示，在全球經濟與需求都受到新冠病毒肺炎COVID-19衝擊，在保守情況估計下修台灣電路板產值，預測在最壞情況下年衰退7.5%，若疫情持續至年底且各國經濟活動受影響。

至於相對樂觀預估上，董鍾明表示，若疫情今年第2季結束以及台廠訂單穩固、高階PCB應用增加等因素之下，仍可維持2%年成長。

由於新冠病毒肺炎COVID-19全球確診已超過260萬人，疫情自中國蔓延到歐美各國，第一階段在大陸廠區復工進展，第二階段則是3月9日以後是疫情擴散至歐美的需求面恐受到封城衝擊經濟活動。

依據分析數據，台資PCB廠商出口PCB終端應用在美國占比32%、中國約三成、歐洲13%，因此歐美持續受到疫情干擾，各界都憂慮終端產品出貨恐受衝擊。