多管齊下救市 林建甫：揮倚天劍、甩屠龍刀

因應新冠肺炎疫情對經濟衝擊，台大經濟系名譽教授林建甫今（23）日在北威論壇上指出，各國需多管齊下，其中，貨幣政策就像「倚天劍」，可用以短期救市，財政政策則是長期救世的「屠龍刀」，最後，還要透過「乾坤大挪移」，找出產業的新機會。

林建甫指出，如今為「百年難得一遇」的情況，武漢封城、美國禁足、所有球賽停擺、博物館關門、奧運會延期、LV做口罩、特斯拉做呼吸器，世界完全改變，IMF大幅調降全球經濟成長率至-3%，台灣更只有-4%，不過「台灣應該不會這麼差，比較可能會在1%~2%之間。」

林建甫說，服務業受創程度遠超過金融海嘯，貨幣政策就像倚天劍般，疫情嚴峻迫使聯準會大幅降息，並採取無限量寬鬆等一系列金融穩定措施，美元流動性恐慌情緒已逐漸獲得控制。

相較於美國打開印鈔機，中國人行措施相對審慎，包括降息、降準及提供實體經濟紓困貸款，像是流動性再貸款、鬆綁房貸政策等，歐洲央行、日本央行也做類似措施，而Fed緊急降息也帶動東協各國央行持續寬鬆。至於台灣，3月中下旬也宣布降息1碼，重貼現率打破前央行總裁彭淮南任內紀錄，跌至1.125%，創下歷史新低。

在財政政策方面，美國紓困規模占GDP比重高達10.2%，甚至還直接發現金，中國貨幣政策沒像美國那麼強，但財政政策也推出減稅降費等措施，甚至實施擴大投資與消費新重點，在擴大投資方面包括5G產業，擴大消費則是首重汽車家電等。

台灣一開始紓困規模為600億元，後來大舉提高至1兆500億元，為扶植中小企業，紓困貸款額度不斷加碼，並研擬推出消費券或折扣券等措施。

林建甫認為，聯準會啟動印鈔，導致資產負債表大舉擴張，2018年為4.5兆美元，之後縮到3.8兆，去年回到4.1兆美元，現今已經飆上6.37兆美元，象徵「資金行情時代又來了」，影響所及，美國國債也爆增至24兆美元。