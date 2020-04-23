研調：新冠病毒衝擊陸資PCB獲利大於台廠 防疫成本提升

台灣電路板協會（TPCA）今（23）日首度召開線上研討會首場來探討疫情對於PCB產業的影響衝擊預估。工研院產科國際所資深分析師董鍾明提到，相較台廠，新冠病毒衝擊陸資PCB獲利大於台廠，主要在防疫成本提升與較難用海外生產稀釋。

台灣電路板協會今日以「疫波三折 PCB產業怎麼走」為專題召開線上研討會，董鍾明分別從供給、需求面以及電路板產業影響評估。

董鍾明說，新冠病毒肺炎的防疫成本包含人員調度、管理、額外費用，台廠與日韓廠商已分散生產布局，還有其他中國大陸以外區域營收可稀釋成本。

至於陸資大廠，董鍾明說，除了部分陸資廠商具有收購海外廠的布局以外，多數都在大陸100%生產，今年陸資廠商獲利能力可能衰退，甚至部分可能轉盈為虧。

在分散生產布局上，日本廠商加速中國以外多元採購，德國企業也評估自大陸搬遷規畫。日本政府提供產線轉移補助，美國白宮經濟顧問也建議提供補助企業回美國布局。