史上最大減幅！3月餐飲業營業額519億元、年減21%

經濟部今（23）日發布3月批發零售及餐飲業營業額，呈現兩樣情。其中，批發業營業額達9,054億元，創歷年同期新高，年增7.9%；但零售業營業額2,906億元，年減3.4％；以及餐飲業營業額重摔至519億元，年減21%，為史上最大減幅。

經濟部統計處指出，批發業營業額9,054億元創新高，主因遞延出貨及提前備貨雙重力道拉抬，加上防疫需求推升部分原料、電器設備銷售增溫所致，其中機械器具批發業年增19.0%，為主要貢獻。第1季營業額為2兆4,656億元，年增2%。

零售業3月零售業營業額為2,906億元，年減3.4%，其中受疫情影響致來客數減少的零售業，所受衝擊最大，包括百貨公司年減21.6%、其他綜合商品零售業(如免稅店等)年減34.3%、布疋及服飾品業年減17.5%、家用器具用品零售業年減25.5%；燃料零售業亦因油價大跌而年減21.5%。

不過，部分業者反因疫情掀起囤貨潮或助長「宅經濟」而成長，包括超級市場及量販店營收分別年增30.0%與20.7%、電子購物及郵購業年增24.2%；汽機車零售業也因汰舊換新減徵政策，將於明年1月落日，年增7%。第1季零售業營業額為9,245億元，年減0.6%。

此外。經濟部自本月起，零售業調查按季附帶公布全體零售業的「網路銷售額」，即透過網路銷售的營業額，今年第1季零售業網路銷售額為811億元，年增19.1%，除延續網路消費趨勢外，更因肺炎疫情減低民眾外出頻率，消費管道轉移至網路而助長其增勢，減緩部分疫情衝擊。

至於餐飲業，3月營業額519億元，年減21%，為史上最大減幅，其中，餐館業年減22.3%，主因全球疫情相繼爆發，觀光客驟減，加上國人減少外出旅遊及聚餐，宴會活動大幅停擺，所幸部分速食業者持續開發新產品並加強促銷，抵銷部分減幅。

外燴及團膳承包業亦受疫情影響，年減36.4%，主因航空客運量減少，空廚營收大幅滑落所致。第1季餐飲業營業額為1,928億元，年減6.6%。

展望4月，新冠肺炎疫情蔓延全球，終端產品需求疲弱，加上國際原物料價格大幅滑落，恐將抑低批發業營收成長動能；零售業及餐飲業亦受疫情影響，來客數下滑，營業額可能續呈負成長，不過，清明連假、母親節檔期商機、網購及外送服務盛行，加上政府推出振興經濟措施，可望抵銷部分減幅。