3月工業生產指數115.08、年增10.41% 首季創新高
經濟部今（23）日發布3月工業生產指數為115.08，年增10.41%連二紅；其中，3月製造業生產指數為116.43，年增11.09%。統計處指出，第1季工業生產指數及製造業生產指數分別為107.77及108.89，雙雙創歷年同期新高。
統計處說明，雖新冠肺炎疫情持續延燒，全球經濟活動降溫抑低需求，波及我國傳統產業之生產動能，然在國內半導體高階製程接單強勁，以及伺服器、網通產品業者擴增國內產線激勵下，3月製造業生產指數年增11.09%；綜計第1季製造業生產指數108.89，年增9.36%，為連續三季正成長，且為2017年第2季以來最大增幅。
展望未來，由於5G通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技持續發酵，遠距辦公、線上教學等需求增溫，加上我國業者具製程領先優勢，以及廠商擴增國內產能趨勢延續，可望維繫資訊電子產業成長動能。
不過，統計處分析，肺炎疫情持續蔓延，各國防疫管制措施限縮經濟活動，將衝擊全球消費、投資及貿易動能，恐將影響國內相關供應鏈及產銷步調。
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