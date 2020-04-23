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新冠肺炎疫情衝擊 劉憶如：各國雙率政策已到極限

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
香港北威國際集團總經理、台大財金系兼任教授劉憶如。特派記者林宸誼/攝影
香港北威國際集團總經理、台大財金系兼任教授劉憶如。特派記者林宸誼/攝影

香港北威國際集團董事總經理劉憶如今（23）日指出，新冠病毒衝擊，全球面臨前所未有的傷害與因應，特別是相較於先前的經濟衰退，各國貨幣政策與財政政策已經走到極限，未來將引發很多傷害。

北威集團今日舉辦線上論壇，論壇主題為：「面對新冠疫情衝擊：全球財政及貨幣政策解讀」。

劉憶如會中表示，為因應新冠肺炎，各國實施多項救市措施，財政政策籌碼已經極為有限；目前世界主要國家的政府總負債對GDP占比，日本、義大利、美國等均已超過100%，未來會引發很多傷害。

不只如此，相較於1978年的經濟衰退，當時利率水準還很高，但現在貨幣政策已走到極限，利率已其實無法再下調，很多國家利率為負，就算不是負，也已經是零利率。

此外，新冠肺炎的疫情發展，以及政府的因應政策直接影響股價，台股指數反應激烈，跟著國際疫情和政策擺盪；在失業率部分，美國3月失業率只有4.4%，市場預期，未來可能飆升至20%。

劉憶如表示，新冠肺炎疫情爆發後，國際油價變化詭異、「奇奇怪怪現象不斷發生」，不只不斷大幅下滑，甚至還變成負數。

至於黃金，仍與先前的金融危機一樣，扮演避險角色而大漲。

劉憶如表示，未來全球將面臨全球需求面萎縮、供應面的斷鏈等眾多挑戰，現在只能祈求，防疫工作能做好，平安渡過疫情。

疫情 失業率 肺炎

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