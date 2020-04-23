發現金！勞動部：24日將有10萬人領取3萬元生活補貼

勞動部表示，20日公告受理「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，已有6萬多件符合資格，資格不符者僅占申請件數不到1成；勞動部預計，24日將會有10萬人領取到生活補貼的3萬元。

勞動部表示，20日公告受理「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，透過各地職業工會協助受理把關，申請案件送到勞保局審查，勞保局自20日至21日，累積受理8萬3,785件，經審核，符合資格且已撥款入勞工帳戶有6萬3,141件，另需更正帳號及格式有1萬2386件，不符合排富資格者有8,258件；資格不符者僅占申請件數不到一成。

所有符合資格者皆會陸續進行撥款，部分案件因勞工帳號誤植或格式不正確，各職業工會也積極協助更正資料內容。預計24日將會有10萬人領取到生活補貼的3萬元。

勞動部表示，本次紓困生活補貼至5月22日前，勞工皆可洽所屬職業工會提出申請，勞工朋友有長達一個月時間可以利用，也可以透過郵寄到職業工會方式申請。

勞動部強調，勞工朋友如想了解「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」相關資格、內容、申請流程及書表，可於本部網站防疫協助專區中查閱與下載相關文件。如有任何問題，可電洽勞工保險局（02）2396-1266分機5555，及各地勞工保險局辦事處，或撥打勞動部「1955」服務電話。