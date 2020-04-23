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疫情未休止衍生四項法律新課題 專家建議這麼做

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟造成各公司各項收入銳減，導致供貨契約、租賃契約以及百貨零售權利金或抽成契約等法律案件頻傳，律師表示，在疫情未休止情況下，產業界陸續面臨四大法律問題新課題，分別是租金或價金調整、破產或重整計畫 、勞資糾紛、跨國交易糾紛。

租金或價金調整方面，在供給契約中，供貨方通常有先行交貨義務，且約定收貨方於收受貨物後一定期間內付款，但近期收貨方可能受疫情影響，發生財務危機 ，無法於出貨後遵期給付貨款，供貨方可能陷入出貨後收不到貨款的風險 ，但不出貨又可能會有違約風險的兩難中。

安永圓方國際法律事務所闕光威律師指出，此時可考慮行使過去民法上相對少被主張的「不安抗辯權」，要求收貨方先行給付貨款，達成調整契約約定的效果 ；若收貨方被主張不安抗辯權也有反制之道，例如提供證明，以向供貨方確保自身仍有履行契約義務的能力。商場、戲院等營業場所也可能因為疫情影響，不堪負荷租金或權利金等定期性給付的成本，亦可援引「情事變更原則 」，向法院聲請調整契約內容。

公司可能因疫情陷入財務困難，甚至瀕臨破產邊緣，此時可能會走向需要向法院聲請重整或破產程序；防疫期間也可能遇到交易相對人或債務人進行重整或破產程序的機率也大幅提升。

疫情可能導致無薪假、防疫假、居家作業辦法、工時計算、勞工解僱甚至大量解僱勞工，闕光威提醒，公司應妥善規劃，遵循勞動法令謹慎處理相關議題，以預防產生重大勞資糾紛。

我國屬貿易型國家，高度仰賴進出口，國內企業陸續面臨外國廠商發生財務危機 ，甚至已逕行向當地法院聲請破產程序，但我國公司仍有高額貨款未獲付清或是貨物仍在海運運送中等情形，廠商需提早因應未來大量的跨國商務糾紛。

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