陸OTT業者防疫期搶市 NCC研議網路視聽服務法草案處置

媒體報導，中國OTT（影音串流平台）在新冠肺炎防疫期間積極在台搶市，愛奇藝、騰訊贈送六縣市政府免費序號，提供居家隔離民眾收看，甚至傳出中國的中央電視台也有意登台。對此，NCC今（23）日表示，目前正積極研議《網際網路視聽服務法》草案，針對以規避手段來台上架之中國業者、代理商、伺服器等依法進行處置。

NCC表示，藉由跨部會之通力合作，處理中國OTT TV 來台的問題，並針對以規避手段來台上架之中國業者、代理商、伺服器等依法進行處置，以維護本國視聽內容產業發展。

依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，中國業者來台投資須經許可且採正面表列，而中國OTT TV目前不屬於許可之範圍。針對中國OTT TV委託我國業者在台代為招募會員、推廣業務之種種模式，NCC正積極處理中，以落實法遵。

行政院早於去年9月26日邀集經濟部、文化部及NCC共同研商OTT相關事宜，並決議由NCC擔任OTT TV主政機關。其中，有關大陸地區電影片、錄影節目及廣播電視節目進入台灣地區之審查，依現行分工由主管機關文化部會同大陸委員會及NCC等相關機關依權責辦理。

NCC表示，該會已於2月13日召開《網際網路視聽服務法》草案專家學者諮詢會議，後續將召開機關協商會議，以確保整體規劃之妥適性，並盡速提出法案，以促進我國視聽串流服務產業之健全發展，並保障公眾視聽權益。