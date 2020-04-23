快訊

傳病危？陸官媒曝金正恩回電敘利亞 暗示北韓一切如常

示威者捕抓潮？香港「磚頭致死案」謀殺起訴的司法爭辯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸OTT業者防疫期搶市 NCC研議網路視聽服務法草案處置

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
愛奇藝在2018年初次上市。 圖／美聯社
愛奇藝在2018年初次上市。 圖／美聯社

媒體報導，中國OTT（影音串流平台）在新冠肺炎防疫期間積極在台搶市，愛奇藝、騰訊贈送六縣市政府免費序號，提供居家隔離民眾收看，甚至傳出中國的中央電視台也有意登台。對此，NCC今（23）日表示，目前正積極研議《網際網路視聽服務法》草案，針對以規避手段來台上架之中國業者、代理商、伺服器等依法進行處置。

NCC表示，藉由跨部會之通力合作，處理中國OTT TV 來台的問題，並針對以規避手段來台上架之中國業者、代理商、伺服器等依法進行處置，以維護本國視聽內容產業發展。

依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，中國業者來台投資須經許可且採正面表列，而中國OTT TV目前不屬於許可之範圍。針對中國OTT TV委託我國業者在台代為招募會員、推廣業務之種種模式，NCC正積極處理中，以落實法遵。

行政院早於去年9月26日邀集經濟部、文化部及NCC共同研商OTT相關事宜，並決議由NCC擔任OTT TV主政機關。其中，有關大陸地區電影片、錄影節目及廣播電視節目進入台灣地區之審查，依現行分工由主管機關文化部會同大陸委員會及NCC等相關機關依權責辦理。

NCC表示，該會已於2月13日召開《網際網路視聽服務法》草案專家學者諮詢會議，後續將召開機關協商會議，以確保整體規劃之妥適性，並盡速提出法案，以促進我國視聽串流服務產業之健全發展，並保障公眾視聽權益。

延伸閱讀

防疫期能不能去拜拜? 中市府推宮廟即時參拜影像分流

嘉義縣招募防疫旅館 出關民眾寫信答謝：讓我安心放鬆

有線TV再陷斷訊風暴

張經義案 陸委會移交NCC

相關新聞

牽涉全台科技大廠、不法所得逾6億 揭祕近年最嚴重污泥棄置案

台灣好山好水，又驚見廢棄物。彰化地檢署偵破事業廢棄物處理廠勾結砂石廠，將科技業廢棄污泥偷埋在河邊、山裡，更捏造虛偽不實訂單，不法利得超過6億元。污泥來源包括友達、群創、台塑、正隆、上銀等科技業者。

陸OTT業者防疫期搶市 NCC研議網路視聽服務法草案處置

媒體報導，中國OTT（影音串流平台）在新冠肺炎防疫期間積極在台搶市，愛奇藝、騰訊贈送六縣市政府免費序號，提供居家隔離民眾...

疫情下…三產業繳佳績

新冠肺炎衝擊各行各業，財政部昨（22）日公布今年前二月營利事業家數及銷售額統計，製造業成為銷售額衰退最大苦主，產業總體營收年減811.9億元；另一個苦主則是航空業，較去年同期短少78.3億元，年減22.98％，成為衰退幅度最大產業。

名家觀點／一球兩制…IoT與AI商機更大了

我常懷念蘋果創辦人賈伯斯，因為在他之後，市場上很少看到革命性產品。不過最近看到IoT跟AI這兩個領域發展愈來愈成熟。雖然都是炒了很久的題材，但這兩者的應用已愈來愈普及及平價化，當IoT、AI開始走向一般消費者，便宜又好用時，將帶動更大的商機；尤其是在新冠肺炎疫情改變人類生活習慣，也讓這兩大趨勢加速發展。

失業率連2個月上升 餐飲、住宿重災

新冠肺炎疫情衝擊勞動市場，主計總處昨天公布三月失業率達百分之三點七二，較二月上升○點○二個百分點，為連續二個月上升；經季節調整後失業率百分之三點七六，較上月上升○點○六個百分點，平了十個月以來最高紀錄。

3月失業率 連二月上升

主計總處昨（22）日指出，3月失業率3.72%，較2月上升0.02個百分點，較上年同月亦升0.04個百分點，為連續二個月上升；經季節調整後失業率3.76%，較上月上升0.06個百分點，創下近十個月最高，顯示新冠肺炎疫情已衝擊勞動市場。

八大行業憂生計 立委：要掌握也要照顧

八大行業人員恐是未來疫情破口？藍綠立委都同意。新冠肺炎在台灣已經有425例個案，而其中案379為台北1名酒店女公關，為免疫情擴大，指揮中心9日宣布，酒店和舞廳全面停止營業。

充電再出發計畫 63家2088人受訓

無薪假人數暴衝到1.4萬人，勞動部加強宣導「充電再出發訓練計畫」，鼓勵企業辦訓，補助企業訓練費用最高350萬元，參加訓練勞工補助訓練津貼，每小時158元，每月1萬8960元，很多放無薪假小企業打電話急問「如果不會辦訓練怎麼辦？」勞動部表示，勞動力發展署各分署已與地方政府連線，無薪假一通報，分署就會主動出擊拜訪，提供專案辦訓輔導，如果企業不會辦或不辦，分署會就地自辦訓練。

學者看負油價：第二季經濟數據會更慘

5月交割西德州中級原油（WTI）期貨首見負油價，引發通貨緊縮疑慮。經濟學者表示，這次是油價和物價同時被疫情打垮了，負油價就像過剩的高麗菜，農民給錢請人把菜運走，是單一歷史事件，大家也不用期待會有免錢的油可以加，但這是警訊，大家要有心理準備，第二季經濟數據會比第一季更慘。

名家觀點／擘劃科研十年大計

新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，台灣在第一階段防疫表現可圈可點，究其根本，有兩大關鍵因素，一是超前部署，洞察疫情可能的趨勢發展，預先備妥多套因應劇本；二是台灣產業優勢，以整合口罩國家隊、防護衣國家隊、抗疫國家隊等實力，集結各界資源，發揮綜效，掌控主動權。這兩大關鍵，同樣適用科研布局，我們擘畫「2030技術策略與藍圖」，即是為台灣超前部署科技發展，洞察未來趨勢，勾勒出未來十年的新樣貌。

發現金了！百萬勞工每人發3萬元紓困金 20日起受理申請

勞動部將發給符合特定條件的自營作業者及無一定僱主勞工3萬元現金，雖然立院尚未審查通過預算300億元，但勞動部表示，為能協...

熱門新聞

沒勞保也能借！勞工紓困貸款10萬 下周一公布申請細節

趕快查看帳戶！勞工3萬元紓困金陸續入帳

酷碰券近乎跳票 經濟部：不排除發放等同現金的消費券

知名教授沈中華胃癌辭世 享壽60

無勞保者受疫情影響 蘇麗瓊：可請急難救助金 認定寬

紓困火力全開！5.8萬名自營業者明入帳3萬補助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。