疫情下…三產業繳佳績

新冠肺炎衝擊各行各業，財政部昨（22）日公布今年前二月營利事業家數及銷售額統計，製造業成為銷售額衰退最大苦主，產業總體營收年減811.9億元；另一個苦主則是航空業，較去年同期短少78.3億元，年減22.98％，成為衰退幅度最大產業。

根據財政部統計資料，今年前二月全台各產業6.5兆元營業額當中，共有2.2兆元產值來自製造業，然而產業整體表現已漸漸反映新冠肺炎疫情影響，和去年同期相比，產業總體營業額年減811.9億元，衰退幅度為3.54％。

財政部統計處分析，從產業別細項來看，製造業銷售額衰退主要來自基本金屬、汽車業與石化產業等三類產業。相較於製造業、航空業所受衝擊，有三大產業不畏疫情逆勢成長，包括批發零售業、不動產業、銀行保險業。統計處官員指出，批發零售業不只受惠疫情下的宅經濟，從細項產業別來看，主要銷售額成長來自機械器具、汽機車等批發業。

官員指出，其實在台商跨國貿易模式中，部分機械大廠的台灣母公司業務為轉口貿易，會歸類於批發業，在大陸封城、全球產能轉單的效益下，台廠因此受惠，可能是前二月批發業銷售額成長的原因之一；另一方面，國產汽車需求下降，進口車表現強勢，亦成為批發、零售產業銷售額的成長項目。官員表示，金融業前二月較去年同期銷售額成長432.1億元，一方面產業特性較不受疫情影響，另一方面則可能操作外匯避險得當，創造獲利表現；不動產業同樣逆勢成長，銷售額年增240.5億元，反映房市不畏疫情，同樣資訊亦反映在稅收表現。金融業與不動產業營業額相較去年同期，皆有10％以上成長。