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航空業500億元專案融通方案 交通部完成審查

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊航空業，交通部今（22）日指出，政府提供航空產業的新台幣500億元專案融通貸款保證，已獲蔡總統拍板定案，並完成交通部審查小組審查作業，最快預計4月底由信保基金完成聯審後，業者即可與承貸銀行簽約並取得融通貸款，同時也可申請利息補貼。

交通部指出，交通部長林佳龍自3月起多次邀集航空產業負責人，瞭解航空產業面臨困境，在行政院長蘇貞昌大力支持下，向蔡總統報告航空產業500億元專案融通貸款保證，獲蔡總統拍板定案，並完成部內審查作業，以加速航空業者取得資金活水。

交通部表示，對於航空產業的大型融通貸款紓困需求，蘇揆指示紓困措施應從速、從寬、從簡，交通部與經濟部、財政部、金管會、公股銀行及中小企業信保基金等單位合作，首創政府聯審機制，由業者先提出應變計畫及財務需求。承貸銀行初審後，再送交通部及信保基金聯合審查平台審查。

交通部指出，部內審查小組由具會計、銀行及信保等背景專家組成，並由交通部次長黃玉霖擔任召集人，提出融通貸款需求包含國籍民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業等共11家業者，經審查小組審查通過融通貸款需求總額共計498.2億元。

交通部表示，本次審查結果將由民航局書面通知申請業者、承貸銀行及信保基金辦理後續相關作業，預計最快4月底由信保基金完成後續聯審作業後，業者即可與承貸銀行順利完成簽約並取得融通貸款，本次貸款業者也可同時申請利息補貼。

林佳龍指出，在航空業面對空前未有危機、生死存亡之際，交通部第一時間即超前部署，提出多項紓困措施，並展開航空公司大型融資紓困，讓業者能儘速取得維持營運所需資金，協助航空公司共度難關，並讓航空從業人員安心和放心。

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