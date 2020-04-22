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疫情重挫台企銀股價 第二次50億元私募增資案喊「卡」

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

台灣企銀私募增資案喊「卡」，原定要透過私募股權增資方式，從國發基金取得100億元，如今僅完成一半，因疫情、股價下跌、作業程序不及等因素，使得該行第2次私募普通股不繼續辦理，增資金額約50億元，最快也要等到股價回穩近每股淨值約13元的水位，才有可能再進行。

台企銀今（22）日發布重訊指出，去年股東常會決議通過，以不超過1,000,000,000股額度內辦理私募普通股，並於股東常會決議之日起一年內，分次辦理，最多不超過三次。

台灣企銀已完成一次私募普通股418,410,041股，本次私募即將於109年6月13日屆滿，剩餘額度於剩餘期限內將無繼續辦理私募普通股之計畫，未募足之款項不影響本公司原計畫之執行，原計畫仍屬可行。

台企銀去年股價一度漲到13.75元，引資國發基金，不過，今年以來，新冠肺炎疫情影響股價，該行股價最慘跌到8.61元。隨著大盤走升，該行截至今日收盤價為10.15元，離每股淨值約13元，仍有一大差距。

也因為這樣，該行原定分兩次的增資案，因作業不及，無法在預期內完成，按照程序，必須在股東常會前的董事會先行決議，該決議將於本次股東常會報告。

股東 疫情

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