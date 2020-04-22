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大亞瞄準千億太陽能商機 獲五大銀行聯貸32億助攻

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導
大亞集團董事長沈尚弘（右）及永豐銀行總經理莊銘福（左），22日簽署大亞集團子公司心忠電業聯貸案。圖／大亞提供
大亞集團董事長沈尚弘（右）及永豐銀行總經理莊銘福（左），22日簽署大亞集團子公司心忠電業聯貸案。圖／大亞提供

大亞集團耗時2年半投入整合，完成國內首件民間土地變更核准的「地面型太陽能電廠」，集團旗下負責建置該電廠的子公司心忠電業，今（22）日也與五大銀行簽訂32億元聯貸案，預計今年底掛表併聯發電，未來20年帶來至少18億度的發電量，累計收入上看80億元，獲利預估累計達24億元，產能有機會突破業界新高。

大亞集團是國內知名電線電纜大廠，近年積極轉型朝綠能發展，加上政府鼓勵生產綠電，定訂2025年達到20GW太陽能裝置的目標，大亞也順勢瞄準千億太陽能商機，期許未來三年內建構150MW太陽能發電的目標。

目前大亞集團旗下已有29座產生售電收入之太陽能電廠，總裝置容量為31MW，截至今年2月底止，總發電量更已累積約達9,000萬度。大亞集團所投資子公司心忠電業，負責建置位於台南學甲的地面型太陽能電廠，總土地面積高達71公頃，預計未來20年累計收入近80億元，獲利上看24億元。

該位於台南學甲的太陽能電廠案，今日也成功與五大銀行簽訂32億元聯貸案，由永豐銀行主導邀集凱基銀行、國際票券股份有限公司、華南銀行、彰化銀行，攜手搶攻綠能綠電商機，進一步落實對再生能源發展政策的支持。

大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞集團從過去能源的傳輸上，轉型朝向能源生產發展，經過多年努力，也完成國內首件民間土地變更的地面型太陽能電廠，該案指標意義在於未來整合上就有跡可循，有利太陽光電產業的整合與發展。

除了能源生產部分，大亞集團期盼能從產生、傳輸、儲存到轉換，成為能源串接的領導品牌。預計2020年，大亞旗下所有的電廠每年可創造共84,000萬度發電量，約等同216個大安森林公園的吸碳量，要打造節能減碳的健康環境，為台灣人民帶來更美好的生活。

太陽能電廠

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