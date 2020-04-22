疫情影響企業用人 104資料庫中全職工作數年減7%

主計總處將在30日預估國內最新經濟成長率，疫情增添「保1」壓力，企業徵才規模也略受影響。104人力銀行統計，到4月為止，「全職」工作機會48.8萬個，為最近四年來新低，比去年同期減少7%，註明「接受應屆畢業生」有29.9萬個。

104統計「產業」需求，零售及餐飲最受疫情影響，合計仍有六萬多個工作數歡迎新鮮人，軟體與網路相關業在疫情中逆勢增長8%，徵求兩萬多名新鮮人。「職務」需求上，業務銷售、門市營業、操作技術人員需求最多，合計需要九萬多名新鮮人。

疫情打亂產業發展，也嚇退部分新鮮人。根據104人力銀行資料庫，工作年資未滿一年（包含無經驗）、曾在三月主動應徵「全職」工作的新鮮人創最近三年最低，比去年同期減少4%。

經驗顯示，企業平均每收到四份履歷表，只會提供一次面試機會，104人力銀行總經理黃于純鼓勵新鮮人儘早求職，疫情期間，善用線上「104履歷診療室」將有各大企業人資和職場前輩傳授新鮮人如何撰寫履歷，協助釐清職涯方向；疫情期間，同儕競爭者較少，企業暫緩或減少招募的職缺多集中於第一線的民生消費服務型職缺，關鍵的電商、行銷企劃、研發、業務等核心職缺，因人才難覓，仍不受疫情影響。

另外，根據《104職務白皮書》揭示的「十大消失職缺」排行榜，領隊排名第五，因近年廉航興起、海外自助旅行風氣日盛的影響，旅行社對領隊需求已經下降。2019年平均每月只有196個工作機會，比2015年的267個，五年減少26.9%。這次疫情禁止出團更嚴重衝擊旅遊產業，目前領隊工作機會只剩67個、導遊只剩55個，相較去年同期呈現雪崩式下滑逾70%。