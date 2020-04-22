疫情衝擊就業市場！3月就業人數減少 失業人數增加

主計總處今（22）日指出，受疫情升溫影響，扣除季節因素後，3月我國就業人數較2月減少9千人，失業人數月增6千人，失業率3.76%，較上月上升0.06個百分點。

主計總處並指出，若觀察就業者週工時亦受疫情影響而減少， 因經濟因素，包括業務不振、無法找到工時大於35 小時之工作及季節關係等，致工時未達35小時者為26 .1萬人，較上月增加3 .5萬人。

主計總處指出，3月就業人數為1,151.3萬人，較上月減少1 萬人或0.09%，其中，服務業部門減8千人，高於工業部門減2千人，受疫情影響較大。若與上年同月比較，則增3 .5萬人或0.30%。1至3月就業人數平均為1,152.4萬人，較上年同期增加4 .5萬或0.40%。

3 月失業人數為44.5萬人， 較上月增加2千人或0.45%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加7千人，因對原有工作不滿意而失業者及初次尋職失業者則均減少2千人；與上年同月比較，失業人數增加7千人。1至3月失業人數平均為44.1萬人，較上年同期增加3千人。