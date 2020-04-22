打擊高利貸再等等 約定利率調降綠委要求交協商

現行民法將約定利率明訂上限為20%，遠高於當前各銀行放款與借貸利率，卻讓非法高利貸業者司法訴訟可屢屢得利。國民黨立委李貴敏提案修法調降，修法草案今在立院司法委員會完成審查，並交付協商，未來利率上限可望降至16%。

法務部次長陳明堂表示，民國18年訂定約定利率上限20%，是考慮當時環境銀行少，但從民國102年就開始就開始討論下修可能，他也同意重利是不對的，相關法令是可以約束地下錢莊。

陳明堂說，法務部可以接受將約定利率調降為15%至16%，但不確定銀行或財經界有何困難。

民進黨立委鍾佳濱表示，民法約定利率上限20%制度上路至今已91年來，變動的社會安全制度，不是資金取得成本；調降是要對付高利貸，不是銀行，修法根本不影響經濟弱勢者資金取得。

李貴敏表示，該制度民國18年制定至今歷時91年未改，但今天狀況跟民國18年不一樣，今天連油價期貨價格都是負值的，相關政府單位若仍堅持約定利率上限要訂為20%，枉為一個為人民服務的公務員。

李貴敏說，有經濟困難或新創事業年輕人在銀行多半沒有信用，難以成功貸得資金，需要周轉資金只能向地下錢莊借貸，但也因此衍生很多社會弱勢問題，過去很多相關訴訟案卻都因只要低於20%約定利率上限都能勝訴，無法保障弱勢。

不過今天委員會中，雖與會朝野立委多數對調降約定利率有共識，但究竟是否要從20%調降至16%仍有不同看法，在民進黨立委周春米主導下，全案雖完成審議，但仍交付朝野協商，再確定最後調幅與理由。