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經濟部：不排除發放等同現金的消費券

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

由於「酷碰券」反對聲浪大，經濟部今（22）日鬆口表示，不會照原版推出，但111億元的預算已經編列了，就會執行。但，將搜集各級意見重新檢討、調整執行細節，不排除發放等同現金的消費券

經濟部2月中即拋出「透過電子支付提供消費折扣回饋」來振興經濟的構想，但卻因為「必須綁定電子支付」、「25%折扣太少」，以及「得先掏錢才能享有折抵」等三大缺失，讓各界反彈聲浪愈滾愈大，經濟部原本喊出4月底將上路的「酷碰券」，幾乎已確定跳票。

經濟部官員指出，針對各界包括來自立委的質詢、媒體的報導、地方政府的心聲以及民眾的投書，部長都有掌握，經濟部近日將重新檢討酷碰券修正的方向。

經濟部官員表示，目前暫定的四大檢討指標包括：究竟什麼方式最方便民眾使用，還是大家最喜歡，或者振興經濟效益最大，以及可以使用的人數或商店數最多。但，上述指標都互有衝突，也並不是看最後哪一個加總的總分最多，就推哪一個方案，會進行整體的評估和衡量之後，再決定最後振興消費政策的修正方向。

至於振興消費政策推動的時間點，經濟部官員表示，如果現在推動會產生人潮的流動，與防疫有所衝突，因此實際上路的時間點，經濟部必須尊重防疫指揮中心的研判和決定。

世代金融基金會董事長陳冲昨日也建議，在兼顧刺激消費及國民平等下，應採不排富、人人有獎的方式，發放「數位消費券」。

立委林岱樺表示，她評估「酷碰券」一成的效應都沒有， 更別說加乘的效果，最後只是有錢人賺走折扣，但窮人卻可能因為沒錢消費，直接放棄1,000元的折扣優惠，酷碰券根本就是劫貧濟富的「排貧條款」。

中研院經濟所研究員周雨田也曾表示，不覺得發酷碰券是個好主意。雖然經濟部評估，酷碰券可以創造四倍的消費效益，表面聽起來似乎有道理，但卻窒礙難行，可以預見效果會非常不理想。周雨田並進一步建議，還是發現金，或者等同現金的消費券才更直接有效。

經濟部 酷碰券 消費券

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