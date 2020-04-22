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酷碰券將重新檢討 百貨業者：等政府救都快餓死

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

原訂4月底首發的振興消費方案「酷碰券」，反對聲浪愈滾愈大，經濟部今（22）日表示，將重新檢討修正。但，對於振興消費方案遲不出手，產、官、學界紛紛表示，這對於內需市場打擊會更大，百貨業甚至直言，「等政府救，真的快餓死」。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰表示，既然「酷碰券」爭議那麼多，建議政府直接加碼振興消費預算，原本說好的4月底，可以直接先推現金消費券，酷碰券可以等收集資料檢討後再發，多管齊下。

賴正鎰強調，振興消費方案遲遲不上路，對商家影響的層面和打擊會更大，呼籲政府振興消費的速度和腳步真的要快，之前已經提出4月底會推出的時間表，既然公布了，就應該要實施。

百貨零售企業協會祕書長詹武哲指出，原本百貨業期待酷碰券可為上半年度最重要的母親節檔期業績帶來挹注，但現在希望又落空，「等政府救，真的快餓死」，而且現在老百姓都沒有錢了，誰還會花1,000元去拿250元的折扣，且原訂4月底要推動的酷碰券，到現在都還談不出來，看來百貨業只能先自救了。

詹武哲表示，政府的振興消費政策，一定要切中消費者的心態，才能發揮實際效益，況且現在全球多個國家都已經在發現金了。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，關於振興消費方案何時上路，政府一定要有個「明確宣示」，否則內需消費市場會更低迷，因為振興消費方案遲不出手，「延遲消費」的情形勢必會發生。

吳大任也認為，等同現金的消費券，效果一定會比酷碰券來得好。若政府在推動上，有疫情考量的話，建議可以針對推出的時間點，先有個明確的宣示，才能解除大家的疑慮，穩定民心。

酷碰券 賴正鎰

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