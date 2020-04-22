油價下行、美股呈壓 台指期夜盤重跌百點

受油價下行影響，美股呈壓，台指期夜盤盤中也跌逾百點反映，法人指出，金融市場不確定性升溫，宜留意多方優勢將隨之減弱，後市須持續關注經濟數據、個股財報、油價等因素對市場的影響。

油價崩跌態勢擴大，美股三大指數21日全面續跌，23時50分道瓊指數跌2.8%，那斯達克指數跌3.8%，S&P500指數跌3.2%；而在油市、美股雙跌下，台指期夜盤行情也備受壓抑，跌1.1%，重挫百點，萬點關卡面臨挑戰。

法人表示，由於新型冠狀病毒疫情所導致的封城、鎖國和在家工作等因素導致交通運輸量減少，油市需求也難看到增加態勢，短期內，供給仍大於需求，使石油價格崩落速度之快，為2008年金融海嘯以來最為慘烈的情況。

市場交易不確定氛圍升溫，台指期走跌反映，法人分析，自3/20啟動反彈走勢以來，隨著彈幅走高，多方優勢也隨之減弱，近日出現的黑K走勢可視為一空方攻擊線，雖未完全改變目前的多方走勢，卻能帶給空方在短線上扭轉盤勢的機會，後市須持續關注經濟數據、個股財報、油價等因素對市場的影響。