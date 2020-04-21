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油價史詩級崩盤後台灣得利？ 網討論經濟「未來走向」

聯合新聞網 / 綜合報導
國際油價出現史詩級的崩盤，有PTT網友詢問，台灣在這波衝擊中可能得利嗎？ 圖／聯合報系資料照片
國際油價出現史詩級的崩盤，有PTT網友詢問，台灣在這波衝擊中可能得利嗎？ 圖／聯合報系資料照片

疫情衝擊，國際油價出現史詩級的崩盤，西德州原油（WTI）5月結算的期貨價格出現史上首見的「負油價」，一度跌到最低每桶「負39」美元。對此，有網友在PTT發文提出「石油大跌後台灣有可能得利嗎？」，引發大批網友紛紛預測未來走向。

日前有網友在PTT發文表示，油價暴跌讓產油國大傷，「他們普遍都有好吃懶做的石油病」，而台灣人一天工作時數長達10小時為常態，比這些產油國高出很多，讓他不禁好奇詢問網友，在這波油價崩跌的衝擊中，台灣可能得利嗎？

貼文一出引發熱議，網友紛紛回應「台灣不產油，油價崩應該有利」、「看台灣煉油產業，紡織（發熱衣）布料可以趁成本低大量生產放倉庫，很多化學產業也是用原油煉出來的產物，可以大量囤了」，但有網友持不同看法，表示「台灣靠代工歐美訂單，歐美垮了台灣會好？」、「國外都沒訂單了是要外銷給誰」。

不過有許多網友預測台灣經濟的未來走向，「後續台灣可能也跟著折腿，早晚問題，靠內需可以撐一下，但不會太久」、「世界的經濟是連動的海洋，台灣只是一艘小漁船」、「很難，世界也陷入巨變，一切未知」。

至於為何油價會出現負數？富邦金控首席經濟學家羅瑋解釋，因為疫情讓需求減少，期貨合約今天要交割，現在需求不振倉儲又用完了，手中握有期貨的人，一旦交割就要拿到這些石油，但又因為沒有倉儲，因此開始拋售，沒有人要這個月的期貨，才會出現負數，再下個月的油價恢復正常了。

羅瑋也表示，近兩三個禮拜各國股市都出現20%反彈，主要是因為大家看到各國央行有救市措施，因此股市出現上揚，但忘了根本關鍵問題，就是疫情控制還沒有真正解決，經濟還沒有完全恢復；這次油價出現負油價狀況是給投資人一個警惕，不要過度樂觀，一般民眾也要有心理準備。

油價 台灣人 疫情

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