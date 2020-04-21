原油期貨價格跌至負值 富達投信：極端案例
WTI原油期貨價格跌至負值，為史上首次。富達投信分析，主因新冠疫情導致原油需求蒸發，加上OPEC減產數量不足維持供給與需求平衡，而奧克拉荷馬當地的儲油設備不足，使期貨投資人寧願負值也要平倉期貨部位。
富達投信分析，此為極端案例，其他地區的油價仍維持21-25美元的價位，待期貨契約結束後應可回復正常水位。油價短期仍會有劇烈變動，但中長期而言，隨著疫情穩定與經濟活動回復正常，油價仍有機會回復至本次危機之前的水準。
富達投信指出，亞洲各國為原油淨進口國，加上低油價也代表通膨壓力緩解，亞洲債券可以考量。美國高收益債因疫情與油價干擾，利差最高曾破千點，此一利差水準已反映約42-60%左右的極端違約情境，與實際狀況大相逕庭。此外，美國頁岩油企業大幅改善，即使油價持續低於40美元，仍有約85%的美國能源企業可以撐超過1年。
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