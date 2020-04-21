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中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

「小規保」開辦首日破百件 簡易申貸即送即保不塞車

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

財團法人中小企業信用保證基金（簡稱信保基金）配合中央銀行推出「小規模營業人簡易申貸方案（小規保）」，修正信保基金配合辦理之保證措施規定，就小規模營業人最高50萬元小額貸款，提供十成信用保證優惠，線上收件，當日即時核保，不塞車。全力落實行政院要求辦理紓困措施一定要「寬一點、快一點、方便一點」的指示。

小規保強化對攤商、個人店家等有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準之營業人取得營運週轉金。經銀行評估有受疫情影響之小規模營業人，只要票、債信正常，申請之授信總額度最高50萬元，且貸款年利率於中央銀行辦理專案融通期間，最高按專案融通利率加0.75%，浮動計息（目前年利率為1%），信保基金提供十成保證，另保證手續費由經濟部撥付之專款支應，免向企業計收。

為爭取時效，信保基金採24小時線上受理，即審即回，力求以最快的速度協助小規模營業人取得所需資金，度過疫情難關。開辦首日半天即保證185件，佔信保平日收件約1/5，可說是史無前例，申請極為踴躍，相信小規模商家已感受政府的用心。

為加速簡化核貸流程，小規保依中央銀行「銀行簡易評分表」評分70分以上者，由同一銀行承作，得移送信用保證。據統計，全台約有近50萬家小規模營業人，預估其中約有85%（逾40萬家）可符合申貸資格。

小規保另可搭配政府相關紓困振興貸款措施（如防疫千億保），惟應符合該專案規定。有營運週轉資金需求之小規模營業人，自109年4月20日起，迄109年12月31日止，可就近向往來銀行申請。

此外，信保基金近期將積極於全台各大商圈舉辦紓困措施宣導活動，並於現場提供專業諮詢服務。

疫情 塞車

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