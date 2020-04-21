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中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

負油價之後 外銀：6月合約仍須留意

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

針對油價震盪下跌至負值，星展銀行（台灣）消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，昨（20）日油價出現較大幅度波動，將於4月21日到期的5月西德州中級原油（WTI）期貨首次跌入負值，主要肇因於期貨投資人為避免實體交割而不惜代價拋售期貨部位，且當月期貨流動性偏低，因此出現恐慌性賣壓。

新冠肺炎疫情使許多國家及城市進入封鎖狀態，且主要產油國沒有即時減產，使得原油呈現極度供給過剩的狀況，再加上美國儲油空間即將觸頂，令投資人持續擔憂原油供過於求的情況。6月WTI期貨周一收在每桶20.43美元，近月的布蘭特原油期貨則收在每桶25.57美元。與美國相比，國際的儲油設備仍有餘裕應對供給過剩的狀況。

陳昱嘉說，需求面短期間快速回升的可能性較低，若5月交割的原油期貨已經無法找到足夠的儲油空間，而產油商持續生產，仍需留意6月合約接近到期時的市場情勢。

近期市場呈現較大的震盪，星展集團認為投資人應該採取槓鈴式的投資策略，將成長型與收益型資產同時納入投資組合，另一方面，星展也建議投資人應適當布局黃金，藉以調整投資組合的波動風險。

期貨 油價

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