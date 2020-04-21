酷碰券噓聲多丶按讚少可能不發了？經濟部將重新檢討

酷碰券被嗆爆，外傳可能取消發放？經濟部今（21）日表示，會搜集各界意見重新檢討，不排除調整執行細節的可能性，可能不會照原版推出，會調整方案以兼顧各方需求，回應外界的聲音。

外界對酷碰券反對聲音大，經濟部今日再度回應，會搜集各界意見，回來檢討看哪些地方可以如何調整，也不排除不發了，但，酷碰券的預算已經編列了，應還是要做的。

此外，近期疫情發展狀況有所轉變，距離真正上路的時間仍有一段距離，仍有時間調整未來執行的細節，盡量兼顧各界訴求，避免顧此失彼。

經濟部規劃在疫情緩和階段推出酷碰券刺激消費，透過行動支付綁定，提供消費者每個月每個平台1,000元的回饋，拚衝出四至十倍的消費力，但民進黨立委林岱樺認為，最後只是有錢人將折扣賺走，若沒有閒錢4,000元，只能放棄1,000元回饋，成了隱形「排貧條款」。

林岱樺昨日在立法院提出質疑，酷碰券恐是「以振興之名」，為行動支付業者扶植業務發展，且業者不需要付出任何成本代價。即便推行期間要求讓利，業者不收取手續費，但活動結束後，業者已有政府撐腰、鋪路的客群網絡，多數民眾已經建立消費習慣，業者從此就能將手續費賺飽飽，零成本拓展業務、搶市占。

林岱樺強調，「振興經濟」和「推廣電子支付」是兩件事，政府不要一心二用而處處受限，她指出，現在世界各國紓困與振興經濟的主流是發放現金，即便發現金不是最好的方式，但政府斥資111億元不是小數目，應將酷碰券的施行細節能審慎重新檢討規劃，做完整的利弊評估。

對此，經濟部長沈榮津重申，發現金雖然可立即達到刺激消費的目的，但也增加疫情控制的風險與難度，恐將再拉長疫情影響經濟的時間；國人有儲蓄習慣，直接發現金可能有部分現金存入銀行，導致政府所發放的現金無法全數投入消費。

經濟部表示，目前還有時間調整方案，經濟部會搜集意見，回應外界的聲音；如果發現金，可能刺激經濟的效果不是那麼好，但若採消費折扣，民眾要自己掏錢，也可能有財力等其他問題，經濟部會多方考量避免顧此失彼。

經濟部中企處也改口，稱酷碰券的細節都還在規劃階段，不是立委說的那樣，也不是媒體說的那樣，在規劃階段會搜集各界意見，待疫情緩和後再發放振興。