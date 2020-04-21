高收益債淨流入創高 布局把握兩大重點

疫情在歐美地區減緩，對美國經濟影響開始浮現，但市場流動性緩解，多數債券走升；根據美銀美林引述EPFR統計顯示，三大債市上周皆呈資金淨流入狀態，其中除投資等級債及新興市場債由前一周的淨流出轉為淨流入外，高收益債市淨流入金額更是一舉提高至78.3億美元，創最大單周淨流入金額。

安聯投信指出，美國經濟數據走低，包括零售、製造業及房屋數據多低於預期，每周初領失業金人數仍在高檔，就業市場仍受疫情衝擊，公債價格持續攀升，美國10年期公債殖利率17日收在0.64%，單周持續下探。但隨市場流動性疑慮降溫，多數信用債也多走升，其中在美國聯準會（Fed）於9日宣布收購部分高收益債為其救市政策之一後，更激勵全球高收益債指數在上周上漲約2.53%，加上過去創高的單周資金淨流入紀錄，呈現量價同步上揚狀態。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，為支持經濟及刺激金融市場，美國政府在肺炎疫情發生以來持續地推出各式貨幣及財政政策，而除了速度即時外，也多具一定規模。而Fed在9日推出規模達2.3兆美元的貸款計畫，其中除了購買地方政府短期債期透過銀行給予企業貸款優惠外，也透過購買高收益債改善初級市場及次級市場的信用機制，進而協助企業融資，備受市場矚目。

謝佳伶表示，針對此次計畫收購的高收益債勸，Fed所訂條件包括需在三月底前仍為投資等級債，因受到疫情衝擊而被調降信評，但獲得資金援助時信評最少須達BB-以上，且到期時間為5年以內的美國本土企業所發公司債；進一步歸納，可發現在此次Fed表態支持的高收益債，主要特色包括了「評級較佳的美國公司債」以及「存續期較短」兩大重點。

在Fed相關政策宣布後，高收益債表現受到明顯激勵，並在上一周出現了最大單周淨流入的紀錄，受到投資人青睞；然謝佳伶指出，由於疫情仍在持續延燒，市場波動變數未完全消失，建議投資人在此時投資高收益債時仍應首重品質，及不妨參考Fed收購兩大重點作為投資參考。

謝佳伶進一步指出，受惠於美國較強勢的經濟基本面以及強而有力的政策支撐，美國企業在各產業中仍多為全球領導企業，在布局高收益債時若可鎖定其中公司體質與評級較佳，且處於低景氣循環產業如支援服務、電信等美國企業，便可對相關資產的波動性及違約性有所控管。

而在存續期部分若可進一步嚴控制更短期間（２年左右），也有望縮短在此較短期間內遇到違約與市場利率波動帶來的衝擊影響，進而降低資產波動度。