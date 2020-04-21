快訊

台南市今天再添病例 5天足跡快看你有沒有去過

台中市再公布4處新足跡 一中商圈3處丶沙鹿1處

高收益債淨流入創高 布局把握兩大重點

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

疫情在歐美地區減緩，對美國經濟影響開始浮現，但市場流動性緩解，多數債券走升；根據美銀美林引述EPFR統計顯示，三大債市上周皆呈資金淨流入狀態，其中除投資等級債及新興市場債由前一周的淨流出轉為淨流入外，高收益債市淨流入金額更是一舉提高至78.3億美元，創最大單周淨流入金額。

安聯投信指出，美國經濟數據走低，包括零售、製造業及房屋數據多低於預期，每周初領失業金人數仍在高檔，就業市場仍受疫情衝擊，公債價格持續攀升，美國10年期公債殖利率17日收在0.64%，單周持續下探。但隨市場流動性疑慮降溫，多數信用債也多走升，其中在美國聯準會（Fed）於9日宣布收購部分高收益債為其救市政策之一後，更激勵全球高收益債指數在上周上漲約2.53%，加上過去創高的單周資金淨流入紀錄，呈現量價同步上揚狀態。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，為支持經濟及刺激金融市場，美國政府在肺炎疫情發生以來持續地推出各式貨幣及財政政策，而除了速度即時外，也多具一定規模。而Fed在9日推出規模達2.3兆美元的貸款計畫，其中除了購買地方政府短期債期透過銀行給予企業貸款優惠外，也透過購買高收益債改善初級市場及次級市場的信用機制，進而協助企業融資，備受市場矚目。

謝佳伶表示，針對此次計畫收購的高收益債勸，Fed所訂條件包括需在三月底前仍為投資等級債，因受到疫情衝擊而被調降信評，但獲得資金援助時信評最少須達BB-以上，且到期時間為5年以內的美國本土企業所發公司債；進一步歸納，可發現在此次Fed表態支持的高收益債，主要特色包括了「評級較佳的美國公司債」以及「存續期較短」兩大重點。

在Fed相關政策宣布後，高收益債表現受到明顯激勵，並在上一周出現了最大單周淨流入的紀錄，受到投資人青睞；然謝佳伶指出，由於疫情仍在持續延燒，市場波動變數未完全消失，建議投資人在此時投資高收益債時仍應首重品質，及不妨參考Fed收購兩大重點作為投資參考。

謝佳伶進一步指出，受惠於美國較強勢的經濟基本面以及強而有力的政策支撐，美國企業在各產業中仍多為全球領導企業，在布局高收益債時若可鎖定其中公司體質與評級較佳，且處於低景氣循環產業如支援服務、電信等美國企業，便可對相關資產的波動性及違約性有所控管。

而在存續期部分若可進一步嚴控制更短期間（２年左右），也有望縮短在此較短期間內遇到違約與市場利率波動帶來的衝擊影響，進而降低資產波動度。

Fed 疫情 公司債

延伸閱讀

美股基金 蟬聯吸金王

美股強勢吸金 可伺機布局

市場趨穩定 高收益債市超吸金

高收益債迎來淨流入 短高收抗波動度佳

相關新聞

負油價時代 加油小確幸背後可能潛藏的大隱憂

新冠肺炎疫情造成石油需求減緩，5月美國西德州中級原油（WTI）期貨20日結算價格來到每桶-37.63美元，出現史上首見的...

學者看負油價：第二季經濟數據會更慘

5月交割西德州中級原油（WTI）期貨首見負油價，引發通貨緊縮疑慮。經濟學者表示，這次是油價和物價同時被疫情打垮了，負油價就像過剩的高麗菜，農民給錢請人把菜運走，是單一歷史事件，大家也不用期待會有免錢的油可以加，但這是警訊，大家要有心理準備，第二季經濟數據會比第一季更慘。

台塑化看負油價：短期性的平倉壓力

5月西德州中級原油（WTI）期貨跌至負值，台塑化認為是短期性的平倉壓力；也因為油價走低，中、下游出現買盤觀望。中、下遊的塑化業者指出，目前僅有製作口罩相關的PP原料需求相對強勁，其餘的產品都受到全球到處停工壓力需求減緩，所以油價近期出現激烈變化，業界也都不急著買石化相關原物料，持續觀望等待歐、美疫情結束。

「負油價」加油不用錢？ 中油：不可能

本周92無鉛汽油每公升17元，創下1999年12月以來新低，不少人覺得油價已經很低了，沒想到，國際油價20日出現崩盤，西德州原油（WTI）5月結算的期貨價格出現史上首見的「負油價」，中油副總經理方振仁今（21）日馬上打掉消費者的遐想，他說：「不可能變成加油不用錢。」

紓困特別條例修正案三讀 行政院1,035億元現金補貼有譜

立法院院會今（21）日三讀修正通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正案」，特別預算規模從原本的新台幣600億...

桃園航空城傳發行股票惹怒議員 董事長被轟出議事廳

桃園航空城公司今天進行工作報告，由於傳出公開發行股票一事，引起不少議員質疑「為何沒有知會議會？此舉是藐視議會」，市議員劉...

美國擬充實戰略原油 中油不打算趁價低買進

新冠肺炎疫情重創國際原油價格，至今仍看不到跌勢的盡頭，本周92無鉛汽油每公升17元，創下1999年12月以來新低，國際油...

新冠疫情蔓延 食品廠遭控違法資遣員工

新冠肺炎疫情持續延燒，「違法解僱」現象開始浮現，勞團2020工鬥今（21）日前往勞動部陳抗，指出富豐國際食品公司 趁疫情...

為何有負油價？學者：如盛產的高麗菜貼錢請人載去餵豬

紐約西德州5月交割價跌至每桶負37.63美元，首見負油價，引發通貨緊縮疑慮；經濟學者表示，這次是油價和物價同時被疫情打垮...

加油免錢？史上首見負油價 必知三件事

國際油價出現前所未見崩盤走勢，五月交貨的美國西德州輕原油20日開盤後價格一路下跌，台灣時間21日清晨2點過後，跌為負值，2點半左右一度出現每桶負39美元（約台幣負1182元），即賣方賣出一桶原油，還需倒貼台幣近1200元。這是怎麼回事？

汽車產業前20天銷售下滑 業者估4月銷售約3.2萬台

新冠肺炎疫情在影響到中國產業供應鏈後，現在受到美國新冠肺炎疫情加劇，福特六和宣布生產線22日起停工至少一周，也影響到國內...

西德州原油驚見負油價 台塑化：非正常現象

紐約西德州5月交割價跌至每桶負37.63美元，首見負油價，台塑化認為，由於需求不振，又碰到4月20日為平倉日，市場必須拋...

熱門新聞

史上首見「負油價」下周加油不用錢？中油這麼說

大震撼！寶成擬實施無薪假 衝擊逾3,000人

你申請了嗎？3個月3萬元紓困金今上路 3小時飆破7千件

敦睦艦確診官兵波及 八大壽險公司有近500名員工受影響

華航勞資協商拍板 五月員工至少減薪15％、一級主管25％

綠委批酷碰券排貧：沒4千閒錢 只能放棄1千回饋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。