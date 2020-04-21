「被放無薪假」怎麼辦？這麼做每月最高可領18,960元

新冠肺炎疫情持續擴大，使國內放無薪假的企業家數和人數持續增加中，截至20日止，已達636家，15,634人。今（21）日再傳全球製鞋龍頭寶成集團也考慮從6月起開始放無薪假，初估影響人數超過3,000多人。對此，勞動部提醒，自即日起擴大辦理「充電再出發訓練計畫」，補助企業訓練費用最高350萬元，以鼓勵事業單位利用這段期間依照營運策略發展需求規劃辦理員工教育訓練，同時對於參加訓練的勞工補助訓練津貼，每小時158元，補助時數提高為每月120小時，每月最高可以領取1萬8,960元。

勞動部表示，自計畫公告擴大補助以來，有許多減班休息的企業紛紛來電洽詢計畫申請方式，勞動部勞動力發展署所屬分署也都主動出擊，提供專案辦訓輔導協助，許多想藉此機會提升競爭力及照顧勞工生計的事業單位也都積極運用該計畫辦理員工培訓課程。

勞動部指出，以自創品牌「EXCETEK」行銷全球的精呈科技股份有限公司與員工協議暫時減班休息後，即善用政府資源，申請勞動部「充電再出發訓練計畫」補助，在4月至6月期間辦理訓練，將疫情危機扭轉為正面能量，優化企業體質，做好疫情過後再出發的準備。

勞動部進一步指出，因應疫情影響「充電再出發訓練計畫」特別加碼補助事業單位訓練費用及勞工訓練津貼，事業單位如自行辦訓，勞動部則補助講師鐘點費、教材費等費用，最高350萬元。

另外勞工參加培訓課程，每小時還可以領取158元的訓練津貼，每個月時數上限為120小時，每月最高可以領取1萬8,960元，勞動部鼓勵受疫情影響減班休息的事業單位與勞工可善用該項資源。

勞動部表示，「充電再出發訓練計畫」的受理期間自109年2月21日起至110年6月30日止（以郵戳為憑），凡是經勞資協議實施減班休息並通報地方勞工主管機關的勞工或事業單位，可撥打24小時免付費客服專線0800-777888，由專人提供諮詢服務，亦可至「台灣就業通」網站查詢相關資訊。或電洽勞動部勞動力發展署所屬分署，以瞭解更多申請資訊。