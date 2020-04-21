快訊

台南市今天再添病例 5天足跡快看你有沒有去過

台中市再公布4處新足跡 一中商圈3處丶沙鹿1處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

負油價時代 加油小確幸背後可能潛藏的大隱憂

聯合報 / 記者賴昭穎仝澤蓉／台北即時報導
史上首見負油價，也就是賣家付錢給購買原油的買家，但這不表示民眾去加油免錢或可退費。 聯合報系資料照片
史上首見負油價，也就是賣家付錢給購買原油的買家，但這不表示民眾去加油免錢或可退費。 聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情造成石油需求減緩，5月美國西德州中級原油（WTI）期貨20日結算價格來到每桶-37.63美元，出現史上首見的油價，也就是賣家付錢給購買原油的買家。不過，這不表示民眾去加油不但免錢還可退費，因為負油價是期貨交易，而且實際的原油採購是依據現貨價格，因此不會出現加油不用錢的情況。

雖然加油還是要錢，但可以少花點錢，但這個小確幸背後卻可能有大隱憂。有學者示警，油價顯示經濟前景堪慮，可能導致台灣通貨緊縮，大家口袋沒錢或是有錢但擔心將來賺不到錢而不敢花，使得廠商更不願生產，進而造成企業資遣員工、放無薪假以及產能下降等惡性循環。也就是說失業率可能會持續攀升，或是會有愈來愈多人放無薪假。

富邦金控首席經濟學家羅瑋則說，近兩、三個星期各國股市幾乎都出現20%反彈，主要是因為大家看到各國央行祭出救市措施，因此股市上揚，但忘了根本關鍵問題，就是疫情控制還沒有真正解決，經濟也還沒有完全恢復；這次油價出現負油價狀況給投資人一個警惕，還不要過度樂觀，一般民眾也要有心理準備，在封城鎖國經濟活動沒有恢復之前，第二季的經濟數據可能比第一季更糟。

更多內容請見【聯合報專區】負油價是小確幸？ 背後隱憂你我生活都躲不過

 

油價 富邦金控 期貨交易

延伸閱讀

第1個反彈的…可能是陸股

負油價是小確幸？ 背後隱憂你我生活都躲不過

油價暴跌、金正恩傳病危 台股大跌298點收10,288

疫情加價格戰兩大黑天鵝 看懂負油價

相關新聞

負油價時代 加油小確幸背後可能潛藏的大隱憂

新冠肺炎疫情造成石油需求減緩，5月美國西德州中級原油（WTI）期貨20日結算價格來到每桶-37.63美元，出現史上首見的...

學者看負油價：第二季經濟數據會更慘

5月交割西德州中級原油（WTI）期貨首見負油價，引發通貨緊縮疑慮。經濟學者表示，這次是油價和物價同時被疫情打垮了，負油價就像過剩的高麗菜，農民給錢請人把菜運走，是單一歷史事件，大家也不用期待會有免錢的油可以加，但這是警訊，大家要有心理準備，第二季經濟數據會比第一季更慘。

台塑化看負油價：短期性的平倉壓力

5月西德州中級原油（WTI）期貨跌至負值，台塑化認為是短期性的平倉壓力；也因為油價走低，中、下游出現買盤觀望。中、下遊的塑化業者指出，目前僅有製作口罩相關的PP原料需求相對強勁，其餘的產品都受到全球到處停工壓力需求減緩，所以油價近期出現激烈變化，業界也都不急著買石化相關原物料，持續觀望等待歐、美疫情結束。

「負油價」加油不用錢？ 中油：不可能

本周92無鉛汽油每公升17元，創下1999年12月以來新低，不少人覺得油價已經很低了，沒想到，國際油價20日出現崩盤，西德州原油（WTI）5月結算的期貨價格出現史上首見的「負油價」，中油副總經理方振仁今（21）日馬上打掉消費者的遐想，他說：「不可能變成加油不用錢。」

紓困特別條例修正案三讀 行政院1,035億元現金補貼有譜

立法院院會今（21）日三讀修正通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正案」，特別預算規模從原本的新台幣600億...

桃園航空城傳發行股票惹怒議員 董事長被轟出議事廳

桃園航空城公司今天進行工作報告，由於傳出公開發行股票一事，引起不少議員質疑「為何沒有知會議會？此舉是藐視議會」，市議員劉...

美國擬充實戰略原油 中油不打算趁價低買進

新冠肺炎疫情重創國際原油價格，至今仍看不到跌勢的盡頭，本周92無鉛汽油每公升17元，創下1999年12月以來新低，國際油...

新冠疫情蔓延 食品廠遭控違法資遣員工

新冠肺炎疫情持續延燒，「違法解僱」現象開始浮現，勞團2020工鬥今（21）日前往勞動部陳抗，指出富豐國際食品公司 趁疫情...

為何有負油價？學者：如盛產的高麗菜貼錢請人載去餵豬

紐約西德州5月交割價跌至每桶負37.63美元，首見負油價，引發通貨緊縮疑慮；經濟學者表示，這次是油價和物價同時被疫情打垮...

加油免錢？史上首見負油價 必知三件事

國際油價出現前所未見崩盤走勢，五月交貨的美國西德州輕原油20日開盤後價格一路下跌，台灣時間21日清晨2點過後，跌為負值，2點半左右一度出現每桶負39美元（約台幣負1182元），即賣方賣出一桶原油，還需倒貼台幣近1200元。這是怎麼回事？

汽車產業前20天銷售下滑 業者估4月銷售約3.2萬台

新冠肺炎疫情在影響到中國產業供應鏈後，現在受到美國新冠肺炎疫情加劇，福特六和宣布生產線22日起停工至少一周，也影響到國內...

西德州原油驚見負油價 台塑化：非正常現象

紐約西德州5月交割價跌至每桶負37.63美元，首見負油價，台塑化認為，由於需求不振，又碰到4月20日為平倉日，市場必須拋...

熱門新聞

史上首見「負油價」下周加油不用錢？中油這麼說

大震撼！寶成擬實施無薪假 衝擊逾3,000人

你申請了嗎？3個月3萬元紓困金今上路 3小時飆破7千件

敦睦艦確診官兵波及 八大壽險公司有近500名員工受影響

華航勞資協商拍板 五月員工至少減薪15％、一級主管25％

綠委批酷碰券排貧：沒4千閒錢 只能放棄1千回饋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。