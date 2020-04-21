負油價時代 加油小確幸背後可能潛藏的大隱憂

新冠肺炎疫情造成石油需求減緩，5月美國西德州中級原油（WTI）期貨20日結算價格來到每桶-37.63美元，出現史上首見的負油價，也就是賣家付錢給購買原油的買家。不過，這不表示民眾去加油不但免錢還可退費，因為負油價是期貨交易，而且實際的原油採購是依據現貨價格，因此不會出現加油不用錢的情況。

雖然加油還是要錢，但可以少花點錢，但這個小確幸背後卻可能有大隱憂。有學者示警，油價顯示經濟前景堪慮，可能導致台灣通貨緊縮，大家口袋沒錢或是有錢但擔心將來賺不到錢而不敢花，使得廠商更不願生產，進而造成企業資遣員工、放無薪假以及產能下降等惡性循環。也就是說失業率可能會持續攀升，或是會有愈來愈多人放無薪假。

富邦金控首席經濟學家羅瑋則說，近兩、三個星期各國股市幾乎都出現20%反彈，主要是因為大家看到各國央行祭出救市措施，因此股市上揚，但忘了根本關鍵問題，就是疫情控制還沒有真正解決，經濟也還沒有完全恢復；這次油價出現負油價狀況給投資人一個警惕，還不要過度樂觀，一般民眾也要有心理準備，在封城鎖國經濟活動沒有恢復之前，第二季的經濟數據可能比第一季更糟。

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