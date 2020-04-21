「負油價」是加油免費嗎？ 神人清晰解釋、揭開內幕

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，嚴重打擊全球經濟，美國原油期貨價格持續走低，一路跌至每桶負37.63美元，創下史上首次「負油價」的紀錄。許多民眾百思不得其解，「負油價」難道代表加油不用付錢了嗎？一名網友就在網路論壇PTT上發文，希望有人可用一句話解釋油價情況。貼文一出，釣出神人揭開內幕，讓眾人終於恍然大悟。

新冠肺炎疫情影響下，歐美各國採取鎖國、封城禁令，導致全球石油供過於求，美國紐約西德州原油（WTI）期貨暴跌至負值。這讓一名網友不禁在PTT上發文提問，「現在到底是加油不用錢，還是油商出貨還要再倒貼費用？」網友的疑問，釣出內行網友出面解答，解釋現在的情況就是「簡單來說，就是每桶付40元給你，比直接關閉油井的維護費用還便宜」。

該名網友表示，油井關閉後可能會有管線堵塞、設備鏽蝕等問題發生，若是設備維護不善，疫情結束後，油商後續維修的成本會很龐大；而油井也不是說關就能關，由於每口井的經濟效益都不同，甚至可能影響到鄰近的油井，「有些零星且經濟價值低的注水井可以優先關閉，但是有些井就會採取間歇生產的方法」。

該名網友接著說到，短期內負油價情況，相當於關停井的維護成本，「直接關井可能要負100塊，但是少量生產就是負40塊請人搬走」，才會造成荒謬的負油價發生。網友簡潔有力的解釋，讓眾人終於釐清現況。

中油對此也表示「不可能變成加油不用錢」，負油價是期貨交易，而且實際的原油採購是依據現貨價格，而現貨價格並沒有出現負數。而且汽油煉油需要成本，加上國內油品銷售還要加上石油基金、土汙費、空汙費、貨物稅、營業稅和加油站利潤等，所以國內消費者加油不可能出現不要錢的情境。