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紓困特別條例修正案三讀 行政院1,035億元現金補貼有譜

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
因應新冠肺炎疫情，行政院規劃追加1500億元特別預算，立法院下午針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案進行表決，順利完成三讀，國民黨團堅持「排富發現金」，要求再追加1000億元預算發現金給民眾，因此表決時退出議場抗議。記者曾吉松／攝影
因應新冠肺炎疫情，行政院規劃追加1500億元特別預算，立法院下午針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案進行表決，順利完成三讀，國民黨團堅持「排富發現金」，要求再追加1000億元預算發現金給民眾，因此表決時退出議場抗議。記者曾吉松／攝影

立法院院會今（21）日三讀修正通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例修正案」，特別預算規模從原本的新台幣600億元追加1,500億元，來到上限2,100億元，且通過的民進黨團修正動議，讓行政院未來有等同最高有4,200億的預算空間，也讓行政院規劃發放的1,035億元現金補貼預算，有了進展。

立法院朝野黨團日前經歷數度朝野協商後，因民進黨團傾向支持行政院版修正草案版本，而國民黨團則主張排富後發放現金紓困，雙方就此僵持不下，最後在20日的朝野協商後，仍告破局。今早在院會中，藍、綠黨團均發布甲級動員，展開逐條表決大戰。

在民進黨團人數優勢下，院會三讀通過行政院版修正案條文，也通過民進黨團針對第11條條文的修正動議，將特別預算追加至2,100億元規模，也允許行政院未來可視疫情狀況，以不超過原預算額度內再編列特別預算，送立法院審議，也就是既有的特別預算2,100億元外，還有2,100億元的空間。

在特別條例修正草案三讀通過後，待行政院提出追加的特別預算案，並送立法院三讀通過後，行政院規劃規模達1,035億元艱困企業薪資補貼方案、自營作業者補貼方案等現金紓困措施，就可開始執行。

民進黨 立法院 國民黨

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