桃園航空城傳發行股票惹怒議員 董事長被轟出議事廳

桃園航空城公司今天進行工作報告，由於傳出公開發行股票一事，引起不少議員質疑「為何沒有知會議會？此舉是藐視議會」，市議員劉茂群更是氣到將航空城董事長王義川轟出議會。航空城公司回應，去年議會同意將2筆土地作價給航空城公司後，須依法增資才會發行股票，一切僅是行政程序。

市議員劉茂群質詢航空城公司時，直批航空城公司先前投資亞矽創新公司虧損，現在要發行股票也沒向議會知會，眼裡完全沒有議會、議員的存在，根本就是藐視議會，難道以為自己是體制外公司？劉表示，這些錢不是航空城自己的，也不是桃園市長鄭文燦口袋的錢，要求航空城公司進行專案報告。

市議員陳美梅也質疑，公開發行股票細節不清不楚，難怪這麼多議員難接受。市黃婉如更砲轟，航空城公司員工數僅有16人，但辦公廳舍竟有397多坪，反觀市府內部卻是空間擁擠。黃指出，上次向議會報告時也沒有說要發行股票，竟然藐視議會，現在是「烏鴉變鳳凰後就為所欲為了嗎？」

桃園航空城董事長王義川解釋，去年年底，桃園市政府、中華電信合資開發「亞洲．矽谷創新研發中心」破局，市府決定自辦，將中壢2筆土地69.33億元案作價給航空城公司。作價使得航空城公司原資本額6.5億，需再增加2筆土地資產，合計有約69億，資本提高因此需依公司法第六條規定，報主管機關經濟部進行資產變更、發行股票。