美國擬充實戰略原油 中油不打算趁價低買進

新冠肺炎疫情重創國際原油價格，至今仍看不到跌勢的盡頭，本周92無鉛汽油每公升17元，創下1999年12月以來新低，國際油價更出現崩盤，西德州原油（WTI）5月結算的期貨價格出現史上首見的「負油價」。對此，中油副總經理方振仁今（21）日表示，期貨是賣家認賠的個案，不可能變成加油不用錢，因為原油有它實體的價值。但，目前中油並沒打算趁價低買進，因為市場沒有需求，以及儲存也都是問題。

新冠肺炎疫情蔓延全球，導致原油需求嚴重下滑，周二到期的5月WTI期貨結算價為-37.63美元，也是史上首見的「負油價」，也就是說，賣家要向購買其原油的買家付錢，等於油商賣油不賺錢還要倒貼。原因在於，新冠肺炎大流行使經濟陷入停滯。但，民眾好奇下周加油真的不用錢嗎？

對此，方振仁表示，實際的原油採購是依據現貨價格，不是期貨價格，而現貨價格並沒有出現負數。且原油有它的實體價值，不可能出現負油價。

此外，針對美國總統川普今日表示，美國油價破天荒跌到負值，政府打算利用油價重挫，充實戰略原油儲備，我國會不會跟進？方振仁表示，目前尚未接獲相關指示，中油仍依根據政府規範，中油需儲備60天以上的汽油安全存量。

方振仁指出，目前國內油價調價計算公式7D3B，是以七成的杜拜油價和三成的布蘭特油價為基準，依每日收盤價格去計算均價，並沒有納入美國期貨油價。且汽油煉油需要成本，加上國內油品銷售還要加上石油基金、土汙費、空污費、貨物稅、營業稅和加油站利潤等。

方振仁表示，即便新冠肺炎疫情趨緩，短期間內國際原油價格恐還會是在頹勢上，需視世界各國的經濟是否回升，且端看各國經濟恢復的力道，有需求，才可能有交易，能源價格也才可能回升。現階段中油會依據國內市場需求，進行輸儲、運輸、生產的最佳化處理。

方振仁也透露，中油2月虧損16億，3月虧損則擴大為180億，但不只中油和台塑，其實全世界的石化煉油廠都是賠的。主要是因為新冠肺炎疫情橫掃全球，許多國家採取封城或居家隔離等禁令，飛機航班也大幅縮減，造成原油需求出現前所未見的急凍，雖然石油輪出國組織OPEC+已經宣布減產，但減產幅度仍不及需求的縮減。