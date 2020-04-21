新冠疫情蔓延 食品廠遭控違法資遣員工

新冠肺炎疫情持續延燒，「違法解僱」現象開始浮現，勞團2020工鬥今（21）日前往勞動部陳抗，指出富豐國際食品公司 趁疫情期間，以景氣低迷業務緊縮為由，資遣7名員工，其中還有2名懷孕在身的員工，且公司資遣的同時，竟還同時展開徵才。

對此，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，疫情確實衝擊百工百業，但希望企業不要第一步就資遣員工，也建議勞工可直接向各地方政府檢舉，因為申訴就會立即檢查，這也是最立即的手段。但，富豐國際食品公司截至記者截稿前，仍以主管尚未進公司為由，暫無回應。

挺著六個月孕肚的黃小姐今日現身陳抗現場，她控訴公司在2月時就以受新冠肺炎疫情影響為由，表示會放無薪假，但是公司竟在未經勞資協商的情況下，就擅自將她的勞健保投保金額從33,300元直接調整到最低月薪23,800元，高薪低報已明顯違法，且資遣她的同時，公司卻還進行徵才。

此外，現場另有員工表示，還有另一名遭資遣的孕婦，在資遣前甚至被公司調至現場搬重物，甚至還威脅這兩名孕婦，如果再請假就要調動至更辛苦的漁場工作，意圖刁難懷孕員工。

王厚偉表示，公司以疫情影響導致業務萎縮而資遣員工，但若又同時徵才，已違反勞基法，且公司的長期虧損不可能只是因為這二、三個月的疫情衝擊所致，以及公司資遣的員工人數，也必須符合比例原則。

勞動部表示，若富豐公司假借疫情影響業務為由，順勢資遣懷孕員工，查證屬實的話，已嚴重違反性別工作平等法第11條規定，將裁罰30~150萬元。

勞動部進一步指出，雇主面對本次疫情衝擊而有虧損或業務緊縮情形，政府已陸續推出各項企業紓困振興措施，希望協助企業渡過難關，勞雇雙方共體時艱，以保障員工的工作與相關權益。

勞工如遭雇主解僱發生爭議時，除可向工作所在地的勞工局申請勞資爭議調解外，亦可依《勞動事件法》提起民事訴訟，並可透過聲請定暫時狀態處分先行回復工作。

另外，勞動部也設有「1955」勞工申訴檢舉專線，如勞工認有權益受損，可向本部或就近向當地勞政主管機關進行申訴，將立即派員實施檢查，以維護勞工權益。