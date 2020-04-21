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為何有負油價？學者：如盛產的高麗菜貼錢請人載去餵豬

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
經濟學者表示，這次是油價和物價同時被疫情打垮了，負油價就像過剩的高麗菜 ，農民給錢請人把菜運走，是單一歷史事件，大家也不用期待會有免錢的油可以加 ，但這是警訊，大家要有心理準備。 圖／聯合報系資料照片
經濟學者表示，這次是油價和物價同時被疫情打垮了，負油價就像過剩的高麗菜 ，農民給錢請人把菜運走，是單一歷史事件，大家也不用期待會有免錢的油可以加 ，但這是警訊，大家要有心理準備。 圖／聯合報系資料照片

紐約西德州5月交割價跌至每桶負37.63美元，首見負油價，引發通貨緊縮疑慮；經濟學者表示，這次是油價和物價同時被疫情打垮了，負油價就像過剩的高麗菜 ，農民給錢請人把菜運走，是單一歷史事件，大家也不用期待會有免錢的油可以加 ，但這是警訊，大家要有心理準備，第2季經濟數據會比第1季更慘。

為何油價會出現負數？經濟學家表示，這是一種清倉庫的概念，當庫存太多，就貼點錢請人家把庫存清走，就像台灣的農產品過剩，農民給點錢請人拿去倒掉或是拿去養豬一樣，表面上看起來是農民貼錢，生產者貼錢去給人消耗掉，但其實沒有真正的買賣成交，因此談不上價格，只是把過剩的生產處理掉。

富邦金控首席經濟學家羅瑋解釋，油價出現負數是因為疫情讓需求減少，期貨合約今日要交割，現在需求不振倉儲又用完了，手中握有期貨的人，一旦交割就要拿到這些石油，但又因為沒有倉儲，所以開始拋售，沒有人要這個月的期貨，因此出現負數，再下個月的油價恢復正常了，所以今天亞洲開盤之後也恢復正值，因此負油價，只是出現一個歷史紀錄而已。

聽到負油價，很多人會聯想，到加油站加油不用付錢了嗎？經濟學家表示，當然不可能，實體油價不會是負的，但因疫情造成的油價下跌和物價下跌，引發的通貨緊縮疑慮，會讓各國央行的抗疫救經濟任務更加複雜。

油價 期貨合約 疫情

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