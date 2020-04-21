汽車產業前20天銷售下滑 業者估4月銷售約3.2萬台

新冠肺炎疫情在影響到中國產業供應鏈後，現在受到美國新冠肺炎疫情加劇，福特六和宣布生產線22日起停工至少一周，也影響到國內汽車產業的銷售及產業供應鏈，根據統計4月前20日的新車銷售為1.29萬台，比去年同期減少16.9%、比上個月減少33%。國內的業界認為，4月的後10天買氣可望上衝，推估月銷售台數約3.2萬台。

新冠肺炎疫情也影響到國內新車銷售市場銷售，國內銷售一直表現很出色的美國車廠福特在宣布，受到歐美相繼封城鎖國，當地汽車零件廠全面停工，重要關鍵零件供應中斷，國內的福特六和汽車宣布生產線22日起停工至少一周，暢銷國產車Focus後續交付將延遲，也會進一步影響到4月的新車銷售量。

業界也不諱言的表示，其實近期汽車零組件廠都受到零組件斷鏈的壓力，上個月裕日車代理的Nissan Kicks也因為零組件供應不及，出現交車延後情況；4月福特六和也宣布在零組件供應不及下，產線需要短暫性的停工。業界也認為，這樣情況也會影響到4月的新車銷售表現。

業界也不諱言的表示，今年車市第1季表現出色，是一個很特別的情況，主要還是反應全球爆發新冠肺炎疫情，台灣民眾用車習慣也隨著疫情升溫而有所變化；中、長期來看，疫情已連帶衝擊整體經濟，景氣颳起寒風，台灣甚至傳出企業縮編︑放無薪假等消息，所以汽車產業不管是在汰舊換新政策，還是重要關鍵零件的關稅調降都是業界長期營運很需要的。