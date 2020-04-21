WTI負值 台塑化：5月期貨平倉壓力造成不正常變化

國際油價出現破天荒重挫變化，5月西德州中級原油（WTI）期貨跌至負值，台塑化執行副總林克彥今（21）日上午指出，油價走勢不好是事實，但WTI出現負值，主要是受到5月期貨的平倉壓力，這是一個不正常的變化，台塑化目前鍊油價差還維持在9~10美元。

根據外電，5月西德州原油周五收在每桶18.27美元，結果美國時間20日收盤時暴跌114%，以-37.63.美元作收。

林克彥上午指出，雖然很多報導出現，賣油還要給買家錢這個說法，但這個是瞬間的變化，不能常態來看，也不是真正油價，千萬不要當真，油價不用錢就能買到，其實，昨日晚上的布蘭特原油暫報每桶26.62美元，跌幅5.2%，布蘭特原油於報價是全球一半左右的原油貿易報價基礎。

林克彥認為，全球景氣不好，根據他們的研究，周一5月西德州原油崩跌，主要是受到期貨平倉壓力；由於全球受到新冠狀病毒疫情爆發，看起來今年一年油價的壓力會比較大，然而根據過去國際油價走勢，很難長期一直在20多美元的區間，是否會出現反彈，還是需要持續觀察全球疫情變化。