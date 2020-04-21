史上首見「負油價」下周加油不用錢？中油這麼說

受到新冠肺炎疫情衝擊，國際油價出現史詩級的崩盤，西德州原油（WTI）5月結算的期貨價格出現史上首見的「負油價」，一度跌到最低每桶「負39」美元，等於油商賣油不賺錢還要倒貼。網友好奇下周加油不用錢？

對此，中油主管表示，實際的原油採購是依據現貨價格，不是期貨價格，而現貨價格並沒有出現負數。

中油主管分析，這波國際油價節節下滑，主要因為新冠肺炎疫情橫掃全球，許多國家採取封城或居家隔離等禁令，飛機航班也大幅縮減，造成原油需求出現前所未見的急凍，雖然石油輪出國組織OPEC+已經宣布減產，但減產幅度不及需求的縮減。

由於供過於求的情況持續，導致目前全球的儲油容量已不足以負荷，油商產油甚至要花錢請人幫忙儲油，而5月即將到期的期油市場，投資人如果不趕快交割，期貨商會幫忙平倉、會虧更大，才會使得油價出現「負數」的怪異現象，但這僅限於期貨市場。

昨晚出現的「倒貼油價」為美國5月即將到期的期油價格，屬於特殊現象。如果看布蘭特油價，雖然下跌，但目前還在每桶25美元，而6月到期的美國期油價格也維持在每桶20美元以上。

目前國內油價調價計算公式7D3B，是以七成的杜拜油價和三成的布蘭特油價為基準，依每日收盤價格去計算均價，並沒有納入美國期貨油價。

另外，汽油煉油需要成本，加上國內油品銷售還要加上石油基金、土污費、空污費、貨物稅、營業稅和加油站利潤等，有達人計算，即使國際油價不用錢，國內汽油最便宜也要每公升11元，不可能變成加油不用錢。