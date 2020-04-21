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二優勢力抗黑天鵝 法人：新興短高收成最佳資金避風港

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新冠肺炎黑天鵝衝擊，全球金融市場普遍面臨修正潮，但新興短期高收益債發揮「短天期低波動」及「高息收」優勢，深具抗跌力；台新投信指出，在雷曼事件、美國降評、油價重挫、中美貿易戰及新冠肺炎等重大利空期間，新興短高收跌幅明顯小於全球高收債、美國高收益債、美國短高收債，甚至在中美貿易戰期間逆勢上揚，建議投資人將新興短期高收債納入資產配置組合，強化資產防禦力。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示，據Bloomberg統計，在2008年雷曼事件引發的金融海嘯期間，全高收、美高收及美國短高收最大跌幅分別達30.8%、29.72%、22.73%，但新興短高收最大跌幅僅12.4%。

在2018年中美貿易戰期間，全高收、美高收及美國短高收最大跌幅分別達3.82%、4.67%、2.4%，但新興短高收卻逆勢上漲0.89%；以此次新冠肺炎爆發至3月20日止，全高收、美高收及美國短高收最大跌幅分別達19.37%、18.73%、14.38%，新興短高收跌幅僅8.17%。

尹晟龢表示，從各重大經濟事件衝擊來看，新興短高收的抗震特性，都明顯勝出。

尹晟龢指出，受新冠病毒的影響，國際貨幣基金（IMF）最新發布的《世界經濟展望報告》，下修全球經濟成長率，由+2.9%調降至-3%，其中已開發國家陷入較大的衰退，經濟成長降至-6.1%，新興市場在中國與印度的拉抬下，經濟僅微幅衰退1%，且預估明年將恢復6.6%的高增速。

此外由FED與ECB聯手大舉降息與擴張資產負債表，一旦疫情平復，可望出現資金行情，並使新興高收債表現受惠。

貿易戰

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