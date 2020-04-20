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央行副總裁嚴宗大：台灣經濟預測 國內機構優於國外

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
中央銀行副總裁嚴宗大表示，對於台灣經濟成長預測，國外機構的預估值通常比較落後，因為國內機構掌握的資料較多，且「預測時間愈久、結果愈不準」，央行引用的國際機構為IHS Markit，就是因為該機構每月都會更新資料。 記者杜建重／攝影
中央銀行副總裁嚴宗大表示，對於台灣經濟成長預測，國外機構的預估值通常比較落後，因為國內機構掌握的資料較多，且「預測時間愈久、結果愈不準」，央行引用的國際機構為IHS Markit，就是因為該機構每月都會更新資料。 記者杜建重／攝影

IMF（國際貨幣基金組織）預測台灣今年經濟成長僅-4%，為國內外預測機構裡的最低水準，中央銀行副總裁嚴宗大今（20）日指出，對於台灣經濟成長，國內預測機構優於國外，因國內機構通常會參考主計總處數據、資料最為完整，且國外機構的預測時間長，準確度通常較低。

嚴宗大指出，央行最常參考的國際機構IHS Markit為每月更新資料，IMF則是每年4月和10月、半年才公布一次數據，所以資料準確度偏低，ADB（亞洲開發銀行）一年公布四次、世界銀行也是半年一次。

曾任經濟研究處處長的嚴宗大本身就是經濟預測專家，立委費鴻泰今日稱讚說，經過長期觀察，央行預估的經濟成長數據最為準確。

嚴宗大說，對於台灣經濟成長預測，國外機構的預估值通常比較落後，因為國內機構掌握的資料較多，且「預測時間愈久、結果愈不準」，央行引用的國際機構為IHS Markit，就是因為該機構每月都會更新資料。據悉，IHS Markit每月中旬都會更新預測，近期因新冠肺炎疫情變化迅速，偶爾還會有臨時預測值的發布，數據最為即時。

央行指出，IMF對台灣經濟預測未設有負責單位，難以掌握台灣受疫情影響及政府紓困振興方案的真實情況，且過度強調全球經濟衰退及貿易量萎縮對台灣經濟造成的負面衝擊，也未掌握今年民間及政府投資的狀況，導致對台經濟成長率預測過於悲觀。

央行經研處曾於2018年以電子郵件詢問IMF研究部門關於台灣經濟預測的方法，IMF回函表示，台灣經濟成長率預測數據是引用Consensus Economics機構所做的Consensus Forecast。央行將持續與IMF溝通，希望有助於協助該機構對台灣經濟預測的準確性。

央行 IMF 疫情 經濟成長率

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