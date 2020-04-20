3月外銷訂單不減反增 三原因超出經濟部預期

經濟部今（20）日公布2020年3月外銷訂單統計，統計處處長黃于玲表示，受益於新冠肺炎疫情帶動遠距商機、以及訂單遞延效應超出廠商預期，加上電子產品的競爭優勢，3月外銷訂單不減反增，年增4.3%，也有助於未來持穩。不過，據統計，第一季外銷訂單年減3.5%，對於4月狀況廠商調查顯示仍不看好。

黃于玲指出，雖然新冠肺炎疫情擴及全球，經濟活動降溫，原物料價格滑落，但由於新興科技和遠距工作、線上教學需求興起，帶動晶圓代工、IC 設計、 印刷電路板、手機、筆電等供應鏈接單成長，加上中國產線復工，訂單延遞效應超出廠商預期，3月外銷訂單402.6億美元，年增4.3%，比起上月預估3月年減13.2至9.3%，有飛躍性地提升。

據統計處對廠商的調查統計，4月外銷訂單將受到疫情影響減少約40到45億美元、11.3個百分點，年減10.3至6.3%，接單金額以資通訊受影響最大，占24.4%，基本金屬、橡膠、機械、化學也都占7％以上。

黃于玲表示，雖然有新興科技、遠距商機、訂單遞延等因素，半導體也具有競爭優勢，都有助於訂單金額持穩，但肺炎疫情仍然蔓延全球，各國經濟活動陷入停滯，加以國際油價崩跌、鋼價走低，衝擊全球貿易、投資及消費，短期間恐約制外銷訂單成長動能，業者接受調查時仍普遍不看好。

5、6月外銷訂單情形，則要看各國疫情是否舒緩，管制措施是否開放，影響衝擊是否減少。