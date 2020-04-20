美股強勢吸金 可伺機布局

美國疫情開始持穩，但部分經濟數據表現疲弱，股票市場橫向震盪；根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除已開發歐洲及新興市場股市資金呈小幅度淨流出外，包括美國、亞洲、中東拉美等地股市資金皆為淨流入狀態，其中美國股市更以65.47億美元的淨流入，居全球市場之首。

安聯投信表示，美國上周公布部分經濟數據及已開跑的金融業財報表現不佳，影響美股數日表現，但肺炎疫情在美國出現降溫，美國政府針對重啟經濟公布指南的激勵下，點燃市場樂觀情緒，美股在多空雜音干擾下仍震盪向上，四大指數都收紅，其中道瓊指數在過去兩周漲幅更達約15%，表現亮眼。

在歐洲市場方面，整體疫情雖較之前略為減緩，但隨著新增確診病例及死亡人數持續浮動，政府解除封城計畫可能延長，包括英法及疫情較為嚴重的義大利及西班牙股市受到影響，過去一周表現仍然收黑。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國近期公布的經濟數據偏低，使得使疫情帶來的影響逐漸浮現，在政府持續針對企業紓困及刺激金融市場推出各項救援方案下，美國包括債市、股市等各式資產已自3月中的波段低點明顯回升，其中美股道瓊指數回升幅度更逾20%，包括美國投資級債及高收益債等指數近期也持續上揚，恐慌情緒已逐漸消散。

謝佳伶指出，觀察近期全球股市資金流向，可發現在市場情緒自3月下半開始恢復後，美國股市已連續三周成為全球股市中資金淨流入榜首，顯見在風險情緒轉佳後，全球投資人最青睞的仍是美國市場；進一步分析原因，可發現除了美國既有經濟體質本已為全球相對穩健、領導企業多為美國企業外，美國政府為應對此次肺炎危機所推出的相關政策，在速度及規模上也多為全球指標。

自3月至今，美國政府已推出多項財政及貨幣政策，包括對企業紓困降低倒閉違約可能、推出無限QE解除債市流動危機、及推出大幅預防性降息提供股市資金支持，都使各式美國資產持續回復，成為全球投資人首選。

在布局美國資產時，謝佳伶建議，首先可聚焦反彈動能強勁、長期具成長創高潛力的美國成長股，雖然受到疫情影響，短期內不排除仍有震盪可能，但因疫情原則上不至於對公司中長期展望帶來太大影響，可在目前本益比降至10年平均左右伺機布局。

其次，多數美國高收益債利差已具投資吸引力，為近年來較便宜水準，此時若可依循Fed近期宣布購債原則，鎖定評級佳且存續期較短的高品質債種，也有望降低風險並迎來收益；最後，具有可轉換於股債之間的可轉債近期多跌至債券底價，下檔空間已相對極低，建議也可適量加入投資組合中，緩和整體資產下檔風險。

謝佳伶指出，隨著美國疫情出現趨緩跡象，聯邦及各州政府陸續公布重啟經濟相關指引，接下來市場應有望持續回穩，但在疫情完全解除或疫苗問世等重要指標出現前，仍須嚴防隨時出現的衝擊與波動，將多重資產作為核心資產的優勢，除在於可藉由各式資產不同優勢展現攻守特性外，也可達成分散風險，多元參與成長的優勢。