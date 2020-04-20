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發現金了！百萬勞工每人發3萬元紓困金 5/22截止申請

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

為了協助弱勢勞工度過新冠肺炎疫情，勞動部今（20）日正式公告受理「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，自營作業者及無一定雇主之勞工可就近向所屬工會提出申請，審核符合資格者，一次發給3個月，並將儘速撥入勞工帳戶新台幣3萬元，協助勞工度過難關。

勞動部表示，本於「紓困如救火」，且經詢問職業工會意見後，了解自營作業者相關收入受衝擊情形不易證明，基於弱勢優先且排富的原則下，勞動部在最快時間內，規劃以投保薪資24,000元（含）以下及107年度免繳稅的弱勢勞工為補貼對象。

勞動部進一步指出，依據勞工保險相關統計，職業工會24,000元級距以下有133萬5000人，其中超過四成，約56萬人的勞工投保年資在15年以上，甚至23.8%，約32萬人的勞工投保超過20年，這些勞工都是收入少又工作年資長的弱勢勞工。

而職業工會24,000元級距以下人數除了是占職業工會加保總人數的六成五外，本次受疫情影響嚴重批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、藝術、娛樂及休閒服務業等四業勞工，最高的占七成，最低也有占六成的勞工。

勞動部表示，有關「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，為能達到弱勢排富原則而訂定相關資格，包含：具我國國籍的自營作業者或無一定雇主的勞工由職業工會參加勞工保險，且今年3月31日已參加勞工保險，3月份的月投保薪資為24,000元（含）以下，申請生活補貼時仍為加保中，107年度個人綜合所得總額未達綜合所得稅課稅標準等。

不過，勞動部也提醒勞工朋友，因政府資源有限，如果已領取其他機關所定性質相同之補助、補貼或津貼者，本次生活補貼無法重複發給。

勞動部表示，「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」已於今日起至5月22日止有約一個月的申請時間，勞工皆可洽所屬職業工會提出申請，且勞動部已優化該部網站，勞工朋友如想了解「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」相關內容、申請流程及書表，可於勞動部網站防疫專區（https://www.wda.gov.tw/cp.aspx?n=17C36B0EEE3BA5B8） 中查閱與下載相關文件。

同時，為讓勞工更為方便，勞動部也已請勞保局各地辦事處及各職業工會，協助會員進行申請，如有任何問題，可電洽勞工保險局（02）2396-1266分機5555，及各地勞工保險局辦事處，或撥打勞動部「1955」服務電話。

勞動部 保險

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