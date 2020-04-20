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意外！3月外銷訂單金額402.6億美元 年增4.3％

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
意外！經濟部今（20）日發布3月外銷訂單金額402.6億美元，年增4.3%，大幅優於預期。經濟部提供
意外！經濟部今（20）日發布3月外銷訂單金額402.6億美元，年增4.3%，大幅優於預期。經濟部提供

意外！經濟部今（20）日發布3月外銷訂單金額402.6億美元，年增4.3%，大幅優於預期。第1季外銷訂單1,042.4億美元，年減3.5%。

在考量疫情影響之下，經濟部原先預估，3月外銷訂單金額為335億至350億美元，年減13.2%至年減9.3%；第1季金額預估為975至990億美元，年減9.7%至年減8.3%。

雖新冠肺炎疫情擴及全球，經濟活動降溫，原物料價格滑落，惟新興科技應用及遠距商機需求擴增，加上中國大陸產線復工，訂單遞延效應顯現，致3月外銷訂單402.6億美元，較上月增40.4%，較上年同月增4.3%。

第1季訂單1,042.4億美元，年減3.5%。另3月海外生產比因復工而急速回升至50.5%，月增9.9個百分點，年增0.7個百分點，惟第1季仍年減3.1個百分點。

經濟部說明，外銷訂單統計內涵包括業者接單後在國內生產及交由海外生產者，因此訂單生產後未盡全經由我國海關出口；3月訂單金額中有50.5%在海外生產。

經濟部預估，4月外銷訂單約為338至353億美元，年減幅度約為10.3%至6.3%。

展望未來，隨5G通訊、高效能運算、人工智慧、物聯網等新興科技應用加速拓展，加上疫情帶動遠距工作、線上教學等商機增溫，對筆電、伺服器等相關設備需求殷切，有助於電子產品及資訊通信產品之訂單持穩，惟新冠肺炎疫情蔓延全球，各國經濟活動陷入停滯，加以國際油價崩跌、鋼價走低，衝擊全球貿易、投資及消費，短期間恐約制外銷訂單成長動能。

經濟部 疫情 國際油價 海關

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