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美提倡企業回流 資誠：台商成本恐增

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

新冠肺炎疫情影響下，美國開始考慮增加美企回流的租稅優惠，資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，若政策成形、美企將製造供應鏈搬回美國，台商代工廠也勢必要隨之進入美國設廠，恐怕將面臨眾多稅務與法令遵循成本。

資誠表示，美國白宮經濟顧問庫德洛（LarryKudlow）近日提議，建議美國政府可以替美國企業支付百分之百的搬遷費用，協助美國企業將生產線移回美國，或分散至其他國家和地區。

蘇宥人表示，就美國而言，川普上台後也是不斷強調希望企業能逐漸將製造產業移回美國。如今新冠肺炎來襲，更加速美國企業多元供應鏈的進程。

蘇宥人表述，庫德洛所建議「100%補助美國企業回流的方法」，包括在企業搬遷當年發生的成本可100%的費用化 （100% immediate expensing），工廠、設備、智慧財產權、裝修等支出項目可在當年度全數認列費用，不過目前僅是一個提案，尚無進一步說明或法案出爐。

蘇宥人表示，在美國企業收入遽減、現金流量吃緊的前提下，僅提供費用化優惠，而凡現金補助，使美國企業重新思考布局的誘因，尚有待觀察。

蘇宥人表示，許多美國企業的製造是依賴與代工廠合作，而非自行至當地設廠，若美國企業將製造供應鏈搬回美國，台商代工廠也勢必須在美國設立公司與廠房，但庫德洛提供可能僅補貼美企，台商恐須承擔在美設廠、建立上下游關係，以及美國稅務與法令遵循相關費用。

蘇宥人建議，在各國產業及政府重新思考「自給自足」及「多元供應鏈布局」的時代，台商應重新檢視自身供應鏈全球分布，並評估若因客戶就近製造之需求而需要將廠房搬遷至其他國家的潛在成本，並儘快與相關專業人士聯繫討論。

台商 資誠 肺炎 疫情

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