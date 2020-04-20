IMF估我GDP-4％ 主計長說「保一」沒問題

新冠肺炎影響全球經濟，許多國際機構下調我國經濟成長率（GDP）至負成長，主計長朱澤民今天在立法院表示，台灣今年GDP「保1」沒問題。下次央行理監事會議是在6月18日，央行副總裁嚴宗大表示，央行會密切注意國內外疫情變化，若有巨大變化會召開臨時理監事會議。

立法院財委會今天邀請中央銀行、財政部、行政院主計總處等部會就「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」進行專題報告，會中多位立委都相當關注疫情對於台灣經濟帶來的影響。

多位立委關心我國今年 GDP預測，朱澤民答詢時說明，主計處原預測今年GDP為2.72％，若疫情維持9個月，在6、7月時疫情慢慢減緩，會使經濟成長率下跌1.8至2.3個百分點，在政府沒有採行任何措施之下，經濟成長率會跌至0.4%~0.9%。

但因為政府已採行各項措施，包含紓困振興預算及貸款，可望拉抬 GDP0.9個百分點，今年經濟成長率應落在1.3%至1.8%，「保1」目前看來沒有問題。

國發會副主委鄭貞茂表示，預估疫情對經濟的衝擊是0.66至1.4個百分點，疫情若延續到年底，衝擊會更嚴重。嚴宗大表示，國內外主要預測機構對台灣經濟成長率預測，最高為1.8%，最低為-4%，中位數約為0.5%，從經驗來看，國內機構掌握較能即時掌握資料，預測比較準確。

立委賴士葆指出，疫情爆發後反全球化、新保護主義出來，各國提高關稅，未來恐使外銷減少，美國、歐洲、中國可以關起門來自給自足，台灣若外銷不出去，光靠內需經濟會凍結。立委莊瑞雄也憂心，疫情爆發後，各國推出刺激方案，全球債務增加，將提高金融的脆弱性，問央行會不會降息？

嚴宗大表示，下次理監事會議按計畫是6月18日，央行會密切注意國內外疫情變化，如果真的有很巨大變化會召開臨時理監事會議，目前沒有相關訊息。

至於來經濟是V、Ｕ還是L型復甦？嚴宗大表示，前提是疫情控制與預測的基礎，現在不確定性仍高、很難預測，目前從主要機構預測來看，資料上的呈現是一個U型復甦。