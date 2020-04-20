快訊

直播／我今又新增2例確診…皆為境外移入 總累積達422病例

團結或對抗？疫情恐慌下 全球「民族主義」死灰復燃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IMF估我GDP-4％ 主計長說「保一」沒問題

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

新冠肺炎影響全球經濟，許多國際機構下調我國經濟成長率（GDP）至負成長，主計長朱澤民今天在立法院表示，台灣今年GDP「保1」沒問題。下次央行理監事會議是在6月18日，央行副總裁嚴宗大表示，央行會密切注意國內外疫情變化，若有巨大變化會召開臨時理監事會議。

立法院財委會今天邀請中央銀行、財政部、行政院主計總處等部會就「新冠肺炎疫情後，對我國國際經貿環境的影響與展望」進行專題報告，會中多位立委都相當關注疫情對於台灣經濟帶來的影響。

多位立委關心我國今年 GDP預測，朱澤民答詢時說明，主計處原預測今年GDP為2.72％，若疫情維持9個月，在6、7月時疫情慢慢減緩，會使經濟成長率下跌1.8至2.3個百分點，在政府沒有採行任何措施之下，經濟成長率會跌至0.4%~0.9%。

但因為政府已採行各項措施，包含紓困振興預算及貸款，可望拉抬 GDP0.9個百分點，今年經濟成長率應落在1.3%至1.8%，「保1」目前看來沒有問題。

國發會副主委鄭貞茂表示，預估疫情對經濟的衝擊是0.66至1.4個百分點，疫情若延續到年底，衝擊會更嚴重。嚴宗大表示，國內外主要預測機構對台灣經濟成長率預測，最高為1.8%，最低為-4%，中位數約為0.5%，從經驗來看，國內機構掌握較能即時掌握資料，預測比較準確。

立委賴士葆指出，疫情爆發後反全球化、新保護主義出來，各國提高關稅，未來恐使外銷減少，美國、歐洲、中國可以關起門來自給自足，台灣若外銷不出去，光靠內需經濟會凍結。立委莊瑞雄也憂心，疫情爆發後，各國推出刺激方案，全球債務增加，將提高金融的脆弱性，問央行會不會降息？

嚴宗大表示，下次理監事會議按計畫是6月18日，央行會密切注意國內外疫情變化，如果真的有很巨大變化會召開臨時理監事會議，目前沒有相關訊息。

至於來經濟是V、Ｕ還是L型復甦？嚴宗大表示，前提是疫情控制與預測的基礎，現在不確定性仍高、很難預測，目前從主要機構預測來看，資料上的呈現是一個U型復甦。

疫情 經濟成長率 央行

延伸閱讀

疫情衝擊 主計長：今年經濟成長保1沒問題

今年經濟「保一」？ 主計長：沒有問題

IMF下修台灣經濟負成長 主計長：保1沒問題

疫情延燒後 央行：經濟可能U型復甦

相關新聞

營業額衰退50%以上企業才能紓困？沈榮津：可專案認定

針對「營業額衰退50%以上艱困企業的資格認定」，經濟部長沈榮津今（20）日表示，關於「工具機」產業的補助，可望下修其營業...

華南永昌證券大虧 財長：將據金管會調查咎責

華南永昌證券因權證交易避險不及發生鉅額虧損，總經理陳錦峰遭撤換，財政部長蘇建榮今天表示，本週內會確定繼任人選，並召開檢討...

觀塘三接傷藻礁 環保署：要求中油立即改善

中油第三天然氣接收站施作工程日前發生事故，過程恐傷及藻礁等物種，環保署長張子敬今（20）日上午於立法院表示，整起案件仍在...

資金回流可達標？財長：可達最低標1,300億元

財政部長蘇建榮今（20）日表示，境外資金匯回專法自去年8月15日上路，統計至今年4月17日止，申請匯回金額約830億元，...

萬年清推動循環經濟 看好生質能源商機

萬年清（6624）表示，公司積極開發廢水厭氧高效率處理技術應用及其最終產物-沼氣純化相關設備的整合，已獲得重大進展。與全...

今年經濟「保一」？ 主計長：沒有問題

立法委員曾銘宗今（20）日上午在立法院財委會質詢行政院主計長朱澤民問，今年經濟成長率是否確定可以「保一」，朱澤民表示，「...

IMF下修台灣經濟負成長 主計長：保1沒問題

行政院主計總處主計長朱澤民與財政部長蘇建榮上午出席立法院財政委員會備詢，對於國際貨幣基金（IMF）最新報告下修台灣202...

疫情延燒後 央行：經濟可能U型復甦

全球新冠肺炎疫情持續嚴峻，國際機構紛紛下修經濟成長率預測值，對於未來疫情穩下來之後，經濟復甦狀況，中央銀行副總裁嚴宗大表...

薪資紓困放寬門檻 首波工具機業可望適用

為增加薪資紓困的彈性，部分產業將不限營業額減少50%的資格限制。經濟部長沈榮津今天表示，還在跟各產業公會交換意見，但目前...

台灣最大新藥授權案！合一中天收下159億 為何很多生技業「下跪」都募不到錢？

中天集團旗下合一生技及中天上海日前與丹麥皮膚醫學藥廠利奧製藥（LEO Pharma）簽署新藥授權，簽約金合計里程金共約 5.3 億美元（約新台幣 159 億元），授權總金額超越之前智擎的 2.2 億美元（簽約金 1 千萬美元，里程金為 2.1 億美元），成為台灣最大筆授權案。

敦睦艦隊染疫 酷碰券發放遙遙無期？沈榮津這麼說…

經濟部原已規劃4月底先推出「折扣優惠（酷碰券）」，但由於海軍敦睦艦隊24人確診新冠肺炎，又讓疫情再度蔓延，恐影響原訂「折...

IMF預估台灣今年GDP僅-4% 央行搖頭：太悲觀

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，IMF（國際貨幣基金組織）4月14日發布報告，對台灣今年實質GDP成長率預測大幅下修至-4%，...

熱門新聞

比亞迪攻半導體 衝擊台廠

金管會准了！ 元大S&P原油正2免下市

疫情爆發影響訂單 越南中型台商面臨生存危機

降息潮來襲 壽險保費喊漲一成

新iPhone預購熱 蘋鏈振奮

筆電、PCB廠 訂單塞爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。