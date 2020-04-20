疫情衝擊 主計長：今年經濟成長保1沒問題

新冠肺炎衝擊經濟，主計長朱澤民今（20）日在立法院財政委員會表示，今年經濟成長率約會落在1.3%至1.8%，就目前看來「保1」應該沒問題。

立法院財委會今日邀請央行、財政部、主計總處等財經部會，針對新冠肺炎後對我國國際經貿環境影響與展望進行報告，包括國民黨立委曾銘宗、林德福、賴士葆等立委都關注疫情衝擊國內經濟情形。

朱澤民表示，據目前預估，若新冠肺炎疫情維持九個月，將使經濟成長率下跌1.8至2.3個百分點，假設政府未採取任何措施，經濟成長率會跌到0.4%至0.9%左右，不過政府目前已經祭出各種紓困振興措施，預計可拉抬0.9個百分點，也就是說，預計今年經濟成長率約落在1.3%至1.8%，「保1」目前看起來沒問題。