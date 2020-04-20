觀塘三接傷藻礁 環保署：要求中油立即改善

中油第三天然氣接收站施作工程日前發生事故，過程恐傷及藻礁等物種，環保署長張子敬今（20）日上午於立法院表示，整起案件仍在等待海洋保育署調查結果，但已先要求中油，必須針對類似事作作出立即改善措施。

中油三接棧橋新建工程承攬商船隻曾於3月27日夜間遭遇海象異變，導致工作船斷纜偏移，環團質疑當日船隻暫置及救援過程恐造成約0.5公頃藻礁受損，甚而導致列為一級保育類的柴山多杯孔珊瑚傷亡。

立法院衛環委員會今日邀請環保署進行專案報告並備詢，張子敬於會前受訪時表示，中油原本就有承諾不開發柴山多杯孔珊瑚所在區域，根據日前立委現勘結論及紀錄，中油主張當日事故為海象變化所致，屬不可抗力，並由海保署提出調查報告。

張子敬表示，環保署目前還在等海保署調查結果，但已先通知中油，要求針對要有立即改善措施，提出方案避免類似事件再次發生，待調查報告出爐後再依法處理。