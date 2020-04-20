資金回流可達標？財長：可達最低標1,300億元

財政部長蘇建榮今（20）日表示，境外資金匯回專法自去年8月15日上路，統計至今年4月17日止，申請匯回金額約830億元，已實際匯回792億元，以目前進度來看，到今年8月15日、專法上路滿一年時，預計匯回金額可達到低推估標準1,300億元。

立法院財政委員會今日邀請財經部會報告「新冠肺炎疫情後對我國國際經貿環境的影響與展望」。民進黨立委高嘉瑜質詢時表示，境外資金匯回專法上路時，財政部信誓旦旦表示，專法上路後每年誘發匯回資金低推估約為1,300億元，高推估則可望達到近9,000億元；然而距離專法上路一年僅剩不到四個月，僅匯回約800億元，距離目標仍有差距。

蘇建榮對此表示，若以目前進度來看，專法上路滿一年時，預計仍可達到低推估標準，也就是約1,300億元左右。

蘇建榮也表示，資金是否要匯回，還是要看個人及企業主本身意願，財政部是提供一些租稅誘因，不過資金回來還是要接受嚴格管控，個人、企業主會依自身狀況來評估。

高嘉瑜則表示，台商資金要有意願回台，仍得要有具吸引力的投資標的，呼籲經濟部、國發會在疫情當下，應該要提出數位轉型的實際目標，讓回流資金能看到目標及方向。